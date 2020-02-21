Земельна та медична реформи будуть завершені – Президент у розмові з Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що земельна реформа та реформа системи охорони здоров’я будуть завершені, а уряд покращуватиме комунікацію із суспільством щодо чутливих питань цих реформ.

«Земельна реформа – це реформа і Президента, і уряду – ми всі несемо відповідальність. Найскладніша реформа, тому що впродовж майже 30 років ніхто не міг навіть почати обговорення законопроекту (про ринок земель сільськогосподарського призначення. – Ред.) у комітетах. Ми закінчимо цю реформу», – сказав Глава держави у розмові з журналістом видання Bloomberg.

Володимир Зеленський зазначив, що голосування за законопроект про ринок землі у другому читанні – це лише перший етап земельної реформи. Надалі необхідно ухвалити закон про референдум і впорядкувати земельні кадастри.

Також Президент вважає за доцільне відновити Міністерство аграрної політики. «Адже коли така складна річ, як земельна реформа, – потрібні окремі люди в Україні, окрема інституція. Це має говорити й робити профільний міністр», – зазначив Глава держави.

Водночас Президент переконаний, що, попри опір опозиції та блокування «спамом» правок, закон про ринок земель сільськогосподарського призначення буде ухвалений Верховною Радою.

«Це справді найскладніший законопроект. У нас там тисячі правок. Ми можемо лише вимагати й працювати», – наголосив Володимир Зеленський.

Що стосується медичної реформи, на думку Глави держави, спротив її реалізації пов’язаний із нерозумінням особливостей змін, що відбудуться. Так, Президент висловив задоволення першим етапом медичної реформи, який дав змогу підвищити заробітні плати сімейних лікарів, покращити матеріально-технічний стан медустанов та збільшити прозорість фінансування системи охорони здоров’я.

Водночас Глава держави акцентував увагу на необхідності поліпшення комунікації між урядом і суспільством, роз’яснення деталей земельної та медичної реформ.

Він зазначив, що для уряду неприпустимо провалювати комунікацію у той момент, коли в країні відбуваються докорінні зміни.

«Це не про ваші особисті рейтинги, не про те, що вас «знесуть», а про те, що просто, можливо, в країни більше не буде шансу», – наголосив Президент.