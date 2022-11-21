Згідно з домовленостями між першими леді України й Туреччини одеський будинок дитини евакуювали до Анкари

34 вихованців одеського будинку дитини № 3 «Сонечко» разом з особами супроводу та їхніми дітьми (усього 70 людей) днями евакуювали до турецького міста Анкара, де вони перебуватимуть, поки ситуація в Україні не стабілізується. Це стало можливим завдяки домовленостям між першою леді України Оленою Зеленською та першою леді Турецької Республіки Еміне Ердоган.

Перемовини щодо тимчасового прихистку українських дітей дружини президентів провели під час візиту Олени Зеленської до Туреччини на початку жовтня. Утім, співпраця в цьому напрямі є постійною з початку повномасштабного вторгнення, про неї йшлося в липні, під час ініційованого дружиною Президента України другого київського Саміту перших леді та джентльменів, у якому взяла участь Еміне Ердоган.

«Працюймо разом для підтримки жінок і дітей, які стали жертвами війни», – закликала присутніх перша леді Туреччини у виступі на заході.

«Наш Саміт – уже не просто майданчик для обміну досвідом раз на рік, це фактично платформа однодумців, які посилюють одне одного. Ця успішна евакуація – черговий доказ дієвості такої співпраці, бо немає ціннішого результату роботи для нас, аніж врятовані діти. Я вдячна першій леді Еміне Ердоган за чуйність і постійну турботу про українських дітей, яких уже не вперше приймає Туреччина», – наголосила Олена Зеленська.

У складі групи – діти, позбавлені батьківського піклування, і ті, хто опинився у складних життєвих умовах. Наприклад, півторарічний Дарій родом з Антрацита Луганської області. В Одесу він потрапив як тимчасово переміщена особа. Там за заявою матері його влаштували до закладу. Наймолодшому члену групи, Сашкові, лише десять місяців. Вихованців будинку дитини супроводжують, зокрема, персонал «Сонечка» та працівники дитячих медичних закладів Одеси на чолі з досвідченим лікарем та керівником будинку дитини Ольгою Зброжик.

Евакуйованих українців розмістили у спеціалізованому дитячому будинку в Ер’ямані (один із районів Анкари). Діти мають тут усі можливості для розвитку, кваліфіковану медичну та реабілітаційну допомогу. Класи оснащені всім необхідним, комфортні умови проживання враховують вік вихованців. Українські фахівці, які опікуються дітьми, тісно співпрацюватимуть із турецькими соціальними працівниками. Їм допомагатимуть перекладачі – для комунікації з колегами та швидшої адаптації.

Раніше вихованців одеських будинків дитини вже прийняли Литва (46 осіб) та Чернівці (59 осіб). Усім їм забезпечено комфортні умови проживання та виховання, та головне – безпеку, якої діти були позбавлені через постійні обстріли міста.

Евакуація до Туреччини відбулася завдяки спільній роботі Міністерства сім’ї та соціальних послуг Турецької Республіки, ЮНІСЕФ, Міністерства охорони здоров’я Турецької Республіки, Міграційної служби Туреччини, Посольства України в Турецькій Республіці та Національної Соціальної сервісної служби України.