Жодного місця спокою для окупанта не повинно бути – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Сьогодні більшу частину дня – військові, воєнні питання. Перше – Ставка. Детальні доповіді щодо кожного напрямку на нашому фронті: від Купʼянського до Херсонщини. Головком, начальник Генштабу, командувачі за напрямками, Міністерство оборони.

Зараз військові працюють над стабілізацією наших позицій на фронті. І це в умовах, коли постачання від партнерів усе ще суттєво обмежене. Я дякую кожному солдату й командиру – усім нашим воїнам, які забезпечують нашу оборону, наші фронтові дії своєю силою та стійкістю. І дякую кожному підприємству тут, в Україні, та всім спільним виробництвам із партнерами за незмінне нарощування нашого власного постачання, за таку потрібну зброю для нашої незалежності: дрони, снаряди, гармати, техніку.

Також на Ставці була доповідь щодо будівництва фортифікації. Понад 2 тисячі кілометрів завдань, зміцнення вже створеної фортифікації та створення нової – щонайменше три лінії нашої сили. Розроблені відповідно до загроз. Усі необхідні ресурси залучені, і це – персональна відповідальність урядовців, обласних керівників та військових за результат. Результат має говорити сам за себе, своєю надійністю для кожного солдата.

Були сьогодні на окремій доповіді Головком Сирський та міністр оборони Умєров. І щодо поточної ситуації на фронті, і щодо планування наших дій. Жодного місця спокою для окупанта не повинно бути. Обговорили сьогодні ж підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн» та ключові акценти нашої комунікації з партнерами щодо зброї та снарядів.

Також на окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька питань. Передусім військові плани Росії. Не лише проти нашої держави – проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію – після імітації «виборів» зараз у березні. Мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв’язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, має цим займатися – кожен лідер. Дякую всім, хто допомагає.

Сьогодні ж провів кілька нарад з урядовцями. Фінансово-економічний блок нашого уряду та Національний банк – щодо стану нашої фінансової системи. Забезпечуємо стійкість і надійну роботу фінансових інституцій. Обговорили також бюджетну роботу цього року. Я вдячний усім підприємцям, які працюють та платять податки, зберігають робочі місця.

Цей період – нашої максимальної концентрації. Максимальної нашої ініціативи, щоб саме Україна визначила справедливе закінчення цієї війни. Можемо вистояти. Мусимо перемогти.

Слава всім, хто б’ється й працює заради України та українців! Слава всім у світі, хто захищає справедливість!

Слава Україні!