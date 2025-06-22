Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні багато всього за день сталося. Зараз у Краматорську ще тривають рятувальні роботи на місці російського удару. Авіабомби просто по місту, просто по будинках. Під завалами були люди. Залучені були всі необхідні сили. Станом на цей час відомо про чотирьох поранених – серед них дитина. На жаль, чотири людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття всім рідним та близьким. Очікую також на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар. Не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність.

Сьогодні була тривала розмова моя з міністром внутрішніх справ Клименком. Зокрема про захист наших позицій на передовій та про застосування наших дронів підрозділами Національної гвардії України. Говорив також сьогодні з Головкомом Олександром Сирським. Все має бути налаштовано системно так, щоб російські дрони – російські розвідники – знищувались, і знищувались максимально оперативно. Окремо говоритиму на тижні з партнерами щодо додаткового фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Перехоплювачі, дрони для передової, також дрони на оптоволокні та всі типи дронів для ударів по російській території мають бути профінансовані так, щоб це дійсно відчувалось. Це буде – і вже є попередні домовленості з частиною партнерів, з частиною європейських країн.

Сьогодні був міністр оборони Норвегії в Україні. Є рішення про 400 мільйонів доларів у наше виробництво – нові інвестиції, на дрони передусім. Ми працюємо разом і працюємо для того, щоб створити всі умови й виробляти ППО в Україні, виробляти з партнерами, з Норвегією, кроки до цього ми робимо. Відкрито вже офіс в Україні однієї з найбільших європейських оборонних компаній – найбільшої норвезької оборонної компанії Kongsberg Defence & Aerospace. І максимально ми все прискорюємо. Були сьогодні детальні доповіді також розвідки – ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Передусім про російські наміри й наш від них захист. Ключове, що намагається зробити Москва, – це боротьба проти санкцій. Вони намагаються всіма методами виторгувати для себе не просто незастосування нових санкцій, але й ще послаблення існуючих. Ми розуміємо, яким чином і кого вони використовують у Європі, в інших частинах світу. Протидіємо. Я дякую кожному, хто просуває, попри все, санкційний порядок денний. Бо це порядок денний наближення миру.

Ще одне. Сьогодні були доповіді по ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки – після американських ударів по об'єктах ядерної програми іранського режиму. Режиму, який так багато допоміг Путіну. Зараз в українському небі – чергові хвилі «шахедів». Ми всі прекрасно пам'ятаємо, звідки у Росії така зброя. Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має припинитись. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю. Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати. Важливо, що є американська рішучість щодо цього – рішучість Президента Трампа. Так само треба підкреслювати, що дипломатія має запрацювати. Запрацювати всюди. На Близькому Сході, у регіоні Затоки, і у нас тут, у Європі, в Україні. Якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, і в тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані. Але всі вони мають відчути, що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору. Реальна й довготривала безпека потрібна – дійсно надійна безпека. Я дякую всім, хто допомагає з цим. Я дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!