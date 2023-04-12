Жодної руїни в Україні не буде – це наша мета – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Щойно взяв участь у зустрічі спеціального формату підтримки України – фінансового. Цей захід відбувається у Вашингтоні й обʼєднує міністрів фінансів міцних демократій – наших партнерів, Єврокомісію, керівників міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку. Тема – передусім відновлення. Відновлення нашої країни після бойових дій.

Я подякував партнерам за те, що вони допомагають нам зберігати стійкість України, нашу фінансову стабільність. І закликав бути активнішими, щоб Україна могла бути активнішою у відбудові, у поверненні українцям нормального життя.

Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста.

Тим паче, що світ знає рішення – щодо активів Росії, російських посадовців, олігархів, які багатіли, поки їхня держава ставала терористом… Усі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання. Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора. І все для цього ми робимо. Дякую партнерам, які нас підтримують.

Зустрівся сьогодні в Києві з делегацією Сенату США – двопартійною делегацією. Поінформував про те, що відбувається зараз на полі бою, і про наші можливості. Як і завжди, ми продемонстрували, що наші відносини з Америкою в постачанні зброї, у фінансовій підтримці є повністю чистими, повністю прозорими. Щодо кожного цента й кожної одиниці зброї партнери мають повне бачення. І це важливо, щоб жодні штучні маніпуляції не псували нашої довіри.

Звичайно, мені було приємно почути від наших гостей зі Сполучених Штатів цілком позитивні слова про Україну й те, чого нам вдається досягати разом у захисті від терору.

Дуже емоційно й почесно для мене було сьогодні привітати наших молодих офіцерів поліції та рятувальників ДСНС із завершенням навчання. Понад 3 тисячі молодих людей – професійних і патріотичних – приєднуються зараз до тих, хто вже захищає безпеку й нормальність життя. Вони працюватимуть зокрема й у тих регіонах, де найбільш небезпечно. За розподілом служитимуть у прифронтових областях, у прикордонні – на Харківщині, Сумщині. Є й ті, хто воюватиме в наших нових штурмових бригадах.

Я дякую всім, хто обрав саме зараз і саме цей шлях безпосередньої допомоги людям. Без сумлінної роботи ДСНС і поліції просто не уявити нормального життя, не врятувати багатьох людей. Це, власне, те, що становить сутність їхньої роботи – безпосередня допомога людям.

Я вірю, що сьогоднішні випускники навчальних закладів системи МВС виправдають людські надії.

До речі, хочу зараз відзначити саме таких наших захисників – таких наших рятувальників, зокрема з Нікополя. Працівників ДСНС майора Артема Шульдякова, лейтенанта Федора Заякіна, старшого сержанта Василя Музиченка, молодшого сержанта Віталія Булкіна. Дякую вам, хлопці, за порятунок українців після російських ракетних ударів!

Відзначу й поліцейські екіпажі – «білих янголів», які рятують наших людей на Донеччині, здійснюють евакуацію, доправляють гуманітарну допомогу, реанімують поранених…

Дякую поліцейському Геннадію Юдіну з Авдіївки за порятунок дітей, парамедику Василеві Піпі, одному з «білих янголів» на Мар’їнському напрямку фронту. Вони врятували вже сотні наших людей, зокрема й важкопоранених.

Дякую також сьогодні особливо вибухотехніку Національної поліції Володимиру Перепелиці, який працює для розмінування на Херсонщині, працює дуже ефективно. Дякую!

І ще одне.

Сьогодні в нашій країні традиційно відзначається День працівників ракетно-космічної галузі. Тієї галузі, яка завжди робила славу Україні. І я впевнений, що робитиме!

Дякую всім, хто зберіг цей наш потенціал. Наш теперішній рівень інтеграції в міжнародні відносини, наш рівень сили – і держави, і суспільства, – на який Україна заслуговує, рівень наших людей – усе це дасть Україні змогу брати участь в освоєнні космічного простору нарівні з передовими державами, а нашому бізнесу – нарівні з передовими компаніями.

Але спочатку – переможемо! Зокрема, завдяки й українським ракетам.

Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою!

Дякую всім, хто допомагає Україні!

Дякую кожному й кожній, хто захищає наших людей і береже українське життя!

Слава Україні!