Зима може стати переломною та привести до швидкої деокупації українських територій, але нам потрібна потужніша зброя – Президент на YES

Зимовий період може стати переломним моментом у звільненні українських територій, які окупувала Росія, але для цього нашій армії потрібне систематичне постачання необхідних видів озброєння. Про це сказав Президент Володимир Зеленський, беручи участь у панельній дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії «Україна на захисті нашої спільної свободи» (YES).

«Я вважаю, що ця зима – переломна, і вона може привести до швидкої деокупації України. Ми бачимо, як вони (окупанти. – Ред.) тікають на деяких напрямках. Якби ми були трохи сильніші зброєю, ми б деокупували швидше», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що українські військові йтимуть лише вперед, звільняючи територію України від окупантів.

«Ми завжди готові відстоювати свою землю», – зазначив він.

Як зауважив Глава держави, своєрідний контрнаступ України розпочався ще 24 лютого, коли українське суспільство об’єдналося в боротьбі проти ворога та переосмислило своє ставлення до батьківщини й рідної землі.

«Всі стали однієї професії. Ця професія – українець, зміст професії – вижити. Тому це головна наша контратака. Вона почалася, вона незмінна», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що в України немає іншого виходу, ніж перемогти агресора в цій війні.

«Всі ми точно віримо в перемогу більше, ніж вони (загарбники. – Ред.), і це головне. Головна наша зброя – що ми віримо, знаємо, відчуваємо перемогу», – резюмував Глава держави.