Зміцнення економічної співпраці та підтримка України: в Офісі Президента відбулася координаційна нарада з керівниками закордонних дипломатичних установ в Африці

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило провів координаційну нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України в країнах Африки.

У зустрічі також узяли участь спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх і генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва Офісу Президента Руслан Куроченко.

Особливу увагу приділили важливості посилення підтримки України на Африканському континенті для просування українських ініціатив на міжнародних форумах щодо глобальної та продовольчої безпеки.

«Африканський континент є важливим гравцем на міжнародній арені, голос якого має значну вагу у глобальних процесах. Для України принципово важливо поглиблювати діалог з африканськими партнерами та спільно протистояти викликам, які загрожують міжнародному миру та стабільності», – сказав Ігор Брусило.

Під час наради обговорили, зокрема, перспективи поглиблення економічної співпраці в аграрному секторі, ІТ-технологіях та розвитку бізнес-зв’язків.

Розширення економічної присутності України в Африці відкриває для вітчизняних виробників доступ до ринків континенту. Це стратегічно важливий напрям для експорту української продукції та інноваційних технологій.