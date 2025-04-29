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Зміцнення ППО, кроки до справедливого миру та надійні гарантії безпеки: в Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією Парламентської асамблеї НАТО

30 квітня 2025 року - 11:10

Зміцнення ППО, кроки до справедливого миру та надійні гарантії безпеки: в Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією Парламентської асамблеї НАТО

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Парламентської асамблеї НАТО на чолі з її президентом Маркосом Перестрелло та у складі депутатів національних парламентів Португалії, Фінляндії, Іспанії, Італії та Туреччини.

Ігор Жовква подякував делегації за візит до України та підтримку.

Він поінформував про наслідки нещодавніх російських обстрілів і наголосив на тому, що наша держава потребує додаткових систем протиповітряної оборони й ракет до них для захисту людей.

Серед основних тем зустрічі – зміцнення обороноздатності України, зокрема завдяки інвестиціям в український ОПК і створенню спільних виробництв у сфері озброєння.

Окрему увагу приділили переговорному процесу, спрямованому на досягнення справедливого, всеосяжного й тривалого миру. Заступник керівника Офісу Президента підтвердив готовність України до негайного встановлення повного, безумовного припинення вогню. Він наголосив на тому, що важливо посилювати спільний тиск на Росію для припинення агресії та досягнення миру.

Крім того, ішлося про надійні гарантії безпеки для України. Ігор Жовква зауважив, що це ключовий елемент у запобіганні новій агресії з боку РФ.

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