Зміцнення української ППО, надання ліцензій на виробництво антибалістичних ракет і систем, енергетична підтримка та посилення тиску на Росію: у Франції відбулася зустріч у форматі G7 – Україна

В Евіані Президент України Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі у форматі G7 – Україна. На ній були присутні Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Президент США Дональд Трамп, Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, Президент Європейської ради Антоніу Кошта й Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Пріоритети чіткі: збільшення кількості ракет ППО та надання ліцензій на їх виробництво, пакет підтримки на зиму та посилення тиску на Росію. Важливо, що США готові забезпечити backstop за цими напрямами роботи», – повідомив Глава держави.

Лідери говорили про потреби української ППО: країни Групи семи працюватимуть над посиленням захисту України. Володимир Зеленський також обговорив із Президентом США можливість отримання ліцензій на виробництво відповідних антибалістичних систем і ракет. Команди обох країн над цим працюватимуть.

Володимир Зеленський продемонстрував фотографії наслідків російських ударів і як українські рятувальники ліквідовують пожежі. Лідери засудили удари по цивільній інфраструктурі, Києво-Печерській лаврі та людях. Емманюель Макрон повідомив, що Франція відбудує саркофаг на ЧАЕС. Крім того, Швейцарія готова допомогти з відбудовою Лаври.

«Всі вважають, що в будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії, що вона грає в ігри. Мається на увазі, передусім Путін не хоче закінчувати, але треба змусити його. Передусім через санкції – це всі країни говорили», – зазначив Глава держави.

Президент України подякував Великій Британії, яка нещодавно зупинила танкер російського тіньового флоту. Решта країн Групи семи також планує впроваджувати відповідні кроки.

Ішлося і про енергетичну підтримку та додаткове фінансування для фізичного захисту об’єктів. Партнери погодилися підтримати Україну щодо потреб у дизелі, газі й бензині, якщо не закінчиться війна та буде дефіцит.

Всі країни Групи семи підтримують членство України у Європейському Союзі та визнають, що Україні відкрили перший переговорний кластер абсолютно справедливо, а у відкритті наступних кластерів немає жодних гальмувань.