Зміни до бюджету, покарання за випалювання трави та підтримка вчителів: звернення Глави держави до українців

Бажаю здоров’я, дорогі українці!

Ви часто пишете, що ми виглядаємо втомленими. Думаю, це тому, що ми дійсно трішечки втомлені. Але – не зломлені. Тому наша боротьба з коронавірусом триває.

Протягом тижня наші літаки доставляють з Китаю та Південної Кореї все необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири ми очікуємо сьогодні та цими вихідними. Результатом тижневої доставки буде: майже півмільйона респіраторів, 150 тисяч одноразових костюмів підвищеного класу, 100 тисяч тестів ПЛР та 200 тисяч реагентів, необхідних для ПЛР-тестувань. Окрім цього – 20 тисяч захисних окулярів, десять апаратів ШВЛ та десять спецбоксів для транспортування хворих. А також майже 10 мільйонів масок, які надійдуть на полиці українських аптек.

Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. Цього тижня відвантажено чотири тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня. А літаком з Китаю, серед іншого, була доставлена промислова лінія, яка суттєво прискорить виробництво масок в Україні.

Також хочу відзначити важливі ініціативи уряду щодо змін до державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 мільярдів гривень.

За ці кошти передбачено відчутно збільшити виплати лікарям, які протидіють коронавірусу. Також – купівля необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту. Виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще – грошова допомога сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19. Ми хочемо застрахувати життя усіх медичних працівників, які задіяні в протидії коронавірусу.

Окремо від коштів Фонду майже 30 мільярдів гривень направляється нашим пенсіонерам. Зокрема, на індексацію пенсій та допомогу у розмірі однієї тисячі гривень. Жодна гривня, закладена на оборону України, не буде зрізана. Всі реформи армії, закупівля сучасного озброєння, виготовлення оборонної продукції – будуть продовжені.

Пріоритетом залишається і проект «Велике будівництво». Він стимулюватиме розвиток економіки та створить в Україні тисячі нових робочих місць.

Вдалося зберегти частину важливих видатків на розвиток регіонів, підтримку аграріїв, культурний фонд, виробництво українських фільмів та видавництво книжок, підтримку спортсменів, підготовку освітніх кадрів та реформу «Нової української школи». Жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність.

Підкреслю, що деякі видатки, на жаль, справді скорочуються, але тільки тимчасово й будуть обов’язково повернуті після подолання коронавірусу.

Затягти паски мусять усі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу та посади, їхня зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК та багатьох інших чиновників. Такі ж самі обмеження стосуються й членів наглядових рад. Мільйонні зарплати та премії пішли в минуле.

Всі ці рішення є важливими і справді доводять філософію нового уряду – це уряд для людей. Вірю, що це буде підтримано українським парламентом, який у понеділок, 13 квітня, розгляне зміни до державного бюджету. Впевнений, що всі народні обранці стануть на бік українських лікарів, пенсіонерів, підприємців та всіх українців, які опинились у скрутній ситуації.

Впевнений, що всім депутатам не байдуже.

І в цьому контексті я хочу звернутися саме до тих громадян, яким байдуже. Мова про тих, хто у 21-му сторіччі спалює траву, чим спричиняє страшні пожежі.

Я розповім, що таке ваше «байдуже» в цифрах. У цьому році кількість пожеж у природних екосистемах збільшилася на 30%. Ваше «байдуже» – це пожежі на території у 20 тисяч гектарів. Це в чотири рази більше пожеж в українських лісах. Через ваше «байдуже» цілодобовим гасінням пожеж займається три з половиною тисячі людей та тисяча одиниць техніки ДСНС. Результати вашого «байдуже» були помітні навіть із супутників НАСА.

Я вітаю рішення про збільшення штрафів за спалювання сухостою до шести тисяч гривень. Водночас я пропоную парламенту подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії.

Окремо я хочу підтримати наших учителів з проекту «Всеукраїнська школа онлайн». Ви – великі молодці! Ви подолали страх телекамер та у короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків та школярів за доступ до знань.

Помилитися – не страшно. Страшно – за все своє життя не створити нічого, окрім нечистот. Страшно – це бути ніким і самостверджуватися за рахунок приниження інших людей.

Я кажу це кожному хейтеру, який вважав своїм священним обов’язком написати гидоту на адресу українських учителів. Кожного дня вчителі видають майже 15 годин навчального пізнавального контенту для наших дітей.

Їхні уроки мають мільйони переглядів на телебаченні та мільйони переглядів в Інтернеті. Вони – Люди з великої літери, які працюють не заради грошей чи слави, а за покликом серця. Хейтери теж працюють за покликом серця. Тільки поклик цього серця – образити, принизити, знищити.

Але вони – меншість. І я дуже щасливий, що в нашій країні більшості людей не байдуже.

Сьогодні я вкотре хочу подякувати їм усім. Це наші лікарі та аптекарі, наші військові та прикордонники, поліцейські та нацгвардійці, пожежники й рятувальники, екіпажі літаків і суден, водії, касири магазинів та поштарі.

І, звичайно, це всі свідомі громадяни України, які бережуть себе і ближніх та продовжують залишатися вдома на самоізоляції.

Ми обов’язково все подолаємо. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли моє звернення щодо боротьби з коронавірусом буде складатися лише з одного речення: в Україні захворілих та померлих немає.

Будьте здорові, дорогі українці! Бажаю вам 36,6!

Бережімо себе. Збережемо Україну!