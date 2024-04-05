«Зроблено в Україні»: Президент наголосив на важливості конкретної підтримки регіонів на прикладі Чернігівщини

Під час робочої поїздки до Чернігівської області Президент України Володимир Зеленський узяв участь у презентації економічної платформи «Зроблено в Україні», зустрівся з представниками бізнесу та ознайомився з продукцією місцевих підприємців.

Глава держави наголосив, що два роки тому українські воїни, бізнес і всі громадяни, кожен на своєму місці, відстояли Чернігівщину.

«Окремо хотів би вам подякувати за те, що ви ведете свій бізнес, створюєте робочі місця. Зберегти сьогодні робочі місця – це вже відвага. А якщо вдається примножувати – це справді великий успіх для всієї країни. Тому що тоді люди мають роботу й не їдуть в інші міста, села та в інші держави», – сказав він.

Як зазначив Володимир Зеленський, платформа «Зроблено в Україні» спрямована, зокрема, на конкретну підтримку регіонів нашої держави.

«Ми хочемо допомагати бізнесу на місцях своїми кроками. Підтягувати наш бізнес, допомагати йому створювати додаткові робочі місця. І найголовніше: наші приїзди – це не лише ознайомлення, а й підписання конкретних контрактів, меморандумів», – розповів він.

Президент зауважив, що сьогодні, окрім пріоритетного оборонно-промислового комплексу, дуже важливими також є хімічна промисловість, будівництво, машинобудування, логістика та багато інших галузей.

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що метою «Зроблено в Україні» є підтримка українського виробника – від найменшого до найбільшого, щоб змінити структуру економіки, наростивши частку переробної промисловості та збільшивши виробництво товарів із високою доданою вартістю.

За її словами, цього року в межах «Зроблено в Україні» Чернігівщина одержить 1,25 млрд грн.

Учасники зустрічі озвучили проблемні питання, які сьогодні турбують підприємців регіону, зокрема щодо доступних кредитів і закупівель державними замовниками продукції вітчизняного машинобудування.

Глава держави наголосив на пріоритеті внутрішніх виробників у публічних закупівлях, адже це – робочі місця для українських громадян і зміцнення економічної стійкості держави.

Президент відзначив, що програму «Доступні кредити 5-7-9%» не планують скорочувати. Навпаки, він доручив Прем’єр-міністру та першій віцепрем'єр-міністерці розширювати її. Володимир Зеленський зауважив, що міністр фінансів і голова Національного банку опрацюють усі випадки відмови підприємцям із прифронтових і деокупованих територій.