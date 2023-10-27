Зустріч на Мальті має стати майданчиком для напрацювання конкретних рішень з метою досягнення сталого й справедливого миру для України – Андрій Єрмак

На виконання доручення Президента України 28–29 жовтня на Мальті буде проведено третю зустріч щодо реалізації Української формули миру на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики. Захід має стати майданчиком для напрацювання конкретних рішень з метою досягнення сталого та справедливого миру, а також потужним сигналом підтримки України з боку країн світу. Про це заявив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак в ефірі всеукраїнського телемарафону «Єдині новини».

Він зазначив, що участь у зустрічі на Мальті вже підтвердили понад 60 представників країн світу.

«Я маю оптимістичні очікування від цієї зустрічі, тому що вона буде дуже конкретною. Ми говоритимемо про результати діяльності п’яти робочих груп, які були створені на базі перших п’яти пунктів Формули миру Президента Зеленського. Вони об’єднують не тільки українських посадовців, а й представників різних країн, включно не лише з країнами Європи, а й країнами Латинської Америки, Азії, Африки», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив, що на зустрічі розглядатимуть пункти Формули миру щодо продовольчої, енергетичної та ядерної безпеки, гуманітарних питань включно з поверненням українських військових і викрадених дітей, а також щодо відновлення територіальної цілісності України.

Керівник Офісу Президента відзначив важливість конкретних напрацювань, які не лише приведуть до справедливого миру, повернення наших територій та громадян, а й дадуть змогу подолати кризи, які були створені в результаті цієї війни.

«Якщо цей наш досвід буде успішним, він може стати міжнародним механізмом для боротьби з цими кризами в майбутньому, хоч би де вони виникали. Я очікую абсолютно конкретної розмови, конкретного діалогу», – зазначив Андрій Єрмак.

Він наголосив, що зустріч на Мальті стане потужним сигналом підтвердження єдності країн-партнерів у підтримці України.

«Після першого саміту на рівні лідерів ми передбачаємо, що терміново проводитимуться саміти, конференції, які будуть тематичними щодо кожного з пунктів. Сьогодні вже є напрацювання робочих груп, тому ці саміти повинні закінчуватися конкретними рішеннями», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак зауважив, що саміт щодо Формули миру на рівні лідерів держав має відбутися якнайшвидше.

Керівник Офісу Президента наголосив, що зустрічі з представниками дипломатичних установ, на яких обговорюються пункти Української формули миру, дають змогу донести до країн світу правду про російську агресію в Україні. За його словами, необхідно постійно нагадувати світові про нашу боротьбу та необхідність підтримки Української держави.

«Є багато країн, які мало що знають про Україну, які досить довго жили під тиском російської пропаганди й досі сьогодні чують російські наративи та фейки. Тому ця наша робота не припиняється ні на секунду. Але її ще дуже багато. Тому Президент поставив чітке завдання і Міністерству закордонних справ, і Офісу Президента, і всім чиновникам, що сьогодні ми дуже швидко повинні вибудувати відносини з країнами Латинської Америки, Африки, Азії. Для нас найважливіше, щоб Україна залишалась у фокусі уваги світової спільноти аж до повної перемоги, за якою настане сталий і справедливий мир», – зауважив Андрій Єрмак.