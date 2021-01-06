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Вітання Президента України християнам східного обряду з Різдвом
Вітання Президента України християнам східного обряду з Різдвом

6 січня 2021 року - 18:01

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Зустріч Президента України з Президентом Республіки Молдова

11 січня 2021 року - 11:00

Звільнені українські моряки із судна Captain Khayyam повернулися додому та нарешті побачили рідних після п’яти років утримування в Лівії

8 січня 2021 року - 11:23

Зимовий карантин пом'якшений і не такий жорсткий, як весняний локдаун – Президент

7 січня 2021 року - 17:52

У межах ініційованої Президентом допомоги на період карантину вже перераховано 3,64 млрд грн, виплати завершаться найближчими днями

7 січня 2021 року - 14:02

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Повернення українських моряків із судна Captain Khayyam, яких утримували в Лівії
Повернення українських моряків із судна Captain Khayyam, яких утримували в Лівії

8 січня 2021 року - 11:10

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Зустріч Президента України з Президентом Республіки Молдова

11 січня 2021 року - 11:00

12 січня Президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з Президентом Республіки Молдова Майєю Санду, яка перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

За результатами перемовин глави держав підпишуть низку двосторонніх документів.

 

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