Зустріч Президента України з Президентом Республіки Молдова

12 січня Президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з Президентом Республіки Молдова Майєю Санду, яка перебуватиме в Україні з офіційним візитом.
За результатами перемовин глави держав підпишуть низку двосторонніх документів.
11 січня 2021 року - 11:00
8 січня 2021 року - 11:23
7 січня 2021 року - 17:52
8 січня 2021 року - 11:10
11 січня 2021 року - 11:00
12 січня Президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з Президентом Республіки Молдова Майєю Санду, яка перебуватиме в Україні з офіційним візитом.
За результатами перемовин глави держав підпишуть низку двосторонніх документів.