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Зустріч радників лідерів «Нормандської четвірки» може відбутися на початку вересня – керівник Офісу Президента України

26 серпня 2020 року - 12:35

Зустріч радників лідерів «Нормандської четвірки» може відбутися на початку вересня – керівник Офісу Президента України

Зустріч радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, яка була перенесена у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна, може відбутися на початку вересня.

«Наскільки мені відомо, там термінове відрядження у радника Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона – пана Бонна, тому домовилися всі радники щодо несуттєвої зміни дати – на декілька днів», – сказав Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки до Дніпропетровської області.

Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак додав, що наразі обговорюється дата зустрічі в перших числах вересня.

«Пан Бонн зателефонував мені кілька днів тому й попросив перенести у зв’язку з відрядженням. Сьогодні обговорюються дати – це перші числа вересня. Я думаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться», – пояснив Андрій Єрмак.

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