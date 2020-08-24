Зустріч радників лідерів «Нормандської четвірки» переноситься у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції

Зустріч радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна.
Про нову дату зустрічі буде повідомлено додатково.
24 серпня 2020 року - 17:29
25 серпня 2020 року - 16:09
25 серпня 2020 року - 14:19
24 серпня 2020 року - 20:57
24 серпня 2020 року - 18:37
24 серпня 2020 року - 10:48
25 серпня 2020 року - 16:09
Зустріч радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна.
Про нову дату зустрічі буде повідомлено додатково.