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Промова Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України
Промова Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України

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Участь Президента у заходах з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України
Участь Президента у заходах з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України

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Зустріч радників лідерів «Нормандської четвірки» переноситься у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції

25 серпня 2020 року - 16:09

Зустріч радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна.

Про нову дату зустрічі буде повідомлено додатково.

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