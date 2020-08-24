Зустріч радників лідерів «Нормандської четвірки» переноситься у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції

Зустріч радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна.

Про нову дату зустрічі буде повідомлено додатково.