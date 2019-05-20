Зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську дала стриманий оптимізм щодо подальшого врегулювання воєнного конфлікту – спільний брифінг Леоніда Кучми та Юлії Мендель

Стале й тривале припинення вогню на Донбасі – це ключове питання для повернення миру, і вчорашня зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську дала стриманий оптимізм щодо подальшого врегулювання воєнного конфлікту. Про це під час спільного брифінгу з керівником української делегації у Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою наголосила прес-секретар Президента України Юлія Мендель.

Водночас у ЗМІ виникло чимало інтерпретацій щодо переговорів. Леонід Кучма ніколи не стверджував, що українським військовим не можна відкривати вогонь у відповідь.

«Фраза, яка розійшлася в медіа, вирвана з контексту. У контексті йшлося про те, що це взаємне зобов’язання. У Мінських угодах прописане зупинення вогню. Українська сторона має це зробити зі свого боку, але й російська обов’язково повинна зупинити вогонь зі свого. І заклик припинити вогонь, не стріляти, стосувався насамперед протилежної сторони. Це шлях з двостороннім рухом», – підкреслила прес-секретар Президента.

Юлія Мендель зазначила, що за час воєнних дій на Донбасі інша сторона постійно провокувала українських військових. Незаконні збройні формування встановлювали гранатомети в дитсадках, школах, на дахах житлових будинків. Тому треба напрацювати механізми розведення сил.

«Ми закликаємо всіх учасників ТКГ активізувати роботу. Зустрічі в Мінську надзвичайно важливі, але між ними має відбуватися щоденна робота. Підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи має підготувати документи, які дозволять почати розведення сил. Після цього ми зможемо почати відновлення мосту у Станиці Луганській, одній із найгарячіших точок на сході», – наголосила прес-секретар Президента.

Зі свого боку Леонід Кучма підкреслив, що йому сподобався тон розмови під час вчорашнього засідання Тристоронньої контактної групи.

«Виникла думка, що є бажання щось змінити, зрушити з місця всі проблеми, які сьогодні існують. Основні проблеми – це питання безпеки, звільнення наших заручників, наших моряків», – заявив керівник української делегації у ТКГ.

Він також констатував, що узгоджений режим припинення вогню досі не дотримувався.

«Ми вчора домовилися, що до 19 червня група з безпеки повинна підготувати документ із захисними механізмами – що слід робити, щоб цей режим діяв. Рух має бути з обох сторін», – наголосив Леонід Кучма.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи також ішлося про проблему торговельних обмежень з ОРДЛО, яка потребує вирішення виключно у форматі двостороннього руху, підкреслив Леонід Кучма.

Обмеження було запроваджене за рішенням РНБО у березні 2017 року у відповідь на впровадження рубльової зони та псевдонаціоналізацію українських державних і приватних підприємств, серед іншого – і з іноземним капіталом, а також приватної власності наших співгромадян, які перебували на території ОРДЛО, припинення сплати податків з тих територій в Україну.

Відповідні обмеження крок за кроком можуть бути зняті лише у відповідь на поступове повернення в українське правове поле.

Ця тема піднімалася з ініціативи російської сторони та ватажків збройних формувань. У зв’язку з цим Леонід Кучма зазначив, що, якщо таке бажання справді є, то, за умови вирішення питання скасування рубльової зони та незаконних рішень про псевдонаціоналізацію, ми готові відновлювати питання економічної реінтеграції на умовах повернення в українське правове поле, відповідно до Мінських домовленостей.

«Ми заявляємо, що рух має бути двостороннім. Якщо ви під час заборони руху націоналізували всі українські підприємства, то спершу дайте нам відповідь, коли ви збираєтеся їх повертати», – зазначив Леонід Кучма.

Учасники брифінгу також наголосили, що наріжним каменем для української делегації у ТКГ є національні інтереси країни, її територіальна цілісність і суверенітет. Принципова позиція – всі дії з урегулювання мають бути взаємними, двосторонніми й повністю відповідати українському законодавству.

«Хочемо принагідно нагадати тим, хто сьогодні почав нагнітати паніку розмовами про капітуляцію, що дві майже капітуляції України у Мінську вже відбувалися: перша – після Іловайська, друга – після Дебальцевого. Президент Володимир Зеленський, як і всі представники України в ТКГ, натомість прагне здобути у Мінську перемогу для України», – зауважила Юлія Мендель.