Зведення оборонних споруд на найгарячіших напрямках наближається до завершення

На деяких напрямках фронту будівництво фортифікаційних споруд виконано на 92–98 %. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини».

Глава держави зазначив, що три лінії оборони зводять навіть там, де немає бойових дій. Незалежно від напрямку фортифікаційні споруди будують за однаковими стандартами. Зокрема, і на Чернігівщині, де Президент України поспілкувався з українськими журналістами. Він підкреслив: цей напрямок не лише героїчний, а й стратегічний.

«Те, що ми будуємо рубежі, не секрет. Це повинні знати і росіяни, і білоруси або росіяни на території Білорусі. Так, тут є рубежі. Так, тут будуть три потужні лінії оборони. Тут є військо. Є і «зуби дракона», і протитанкові рови – і секретів немає. Завдяки сучасній техніці в них і так все це є, але тим не менш приховувати це не потрібно, тому що вони мають знати, що буде опір», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив: усі роботи зі зведення оборонних рубежів на найбільш небезпечних ділянках кордону мають бути завершені за кілька місяців. Але що ближче до бойових дій, то швидше триває будівництво.