Звернення Президента до учасників церемонії нагородження Four Freedoms Awards

Щиро дякую!

Ваша Величносте, Ваша Королівська Високосте!

Шановний Прем’єр-міністре, шановні друзі!

Дорогі Нідерланди!

Дякую за вашу увагу до нашого народу, до України й того, через що ми зараз проходимо, і за вашу підтримку.

Сьогодні в Україні черговий дуже важкий день, справді складна ніч. День після масованої російської атаки. Лише за одну ніч було майже 300 ударних дронів, 19 балістичних ракет, а також крилаті ракети. Повітряна тривога лунала в багатьох наших містах. Це сталося після того, як іще вчора в нашому небі були хвилі «шахедів». Поранені десятки людей. І, на жаль, на превеликий жаль, є також загиблі в Одесі, Києві та Дніпрі. Це звичайні люди. Діти, мирні громадяни, яких убило російське божевілля.

Якщо можливо, прошу вас зараз ушанувати їхню пам’ять, а також пам’ять усіх тих, чиї життя забрала ця жахлива війна, хвилиною мовчання.

Дякую.

Це неможливо прийняти – жодна людина, що керується розумом, не може цього прийняти: війна Росії проти нашого народу, проти України та проти основних принципів нормального людського життя триває вже п’ятий рік. Повномасштабна війна, яку розв'язала одна людина – лише одна особа – у Москві, яка прагнула тотального контролю. У минулому, коли такі війни починалися або лише назрівали, можна було сказати, що це був безпрецедентний момент в історії, коли таке велике зло загрожувало всім і коли кожен народ мав вирішити, як діяти. Але сьогодні це аж ніяк не безпрецедентне явище. Ми вже бачили таке раніше – агресивні, несправедливі, терористичні повномасштабні війни, що залишають після себе руїни й темні сторінки в історії. Путін точно знає, що він робить – абсолютно – і на кого він схожий. І його цілком справедливо порівнюють із нацистами. У нього такі самі загарбницькі амбіції: він хоче вирішувати долю народів і чи мають вони право на існування взагалі. В основі війни Росії проти України лежить брехливе твердження, що України не існує, що вона нібито є частиною Росії. Справа не тільки в історії, не тільки в політиці чи ідеології. На цьому ґрунтується їхня мета – повністю стерти Україну з лиця землі. І не тільки Україну. Росія неодноразово відкрито заявляла, що хоче контролювати всіх своїх сусідів. Хоче вирішувати, якою має бути безпека у Європі й чи має вона взагалі бути. Росія поширила свою ідею війни аж до Сирії та Африки. Це справді глобальна загроза. Важливо, що багато хто у світі саме так і сприймає це – як глобальну загрозу.

Коли почалася повномасштабна війна, ми чули дійсно різні реакції. Дехто боявся того, що буде далі – завтра, наступної миті. Дехто хотів подивитися, чи витримають українці перші удари, і лише тоді вирішував, чи допомагати. Але були й ті, хто зрозумів відразу. І саме таких людей – тих, хто назвав зло його справжнім ім’ям, – їх була більшість. І ви були серед них – серед тих, хто зрозумів одразу, серед тих, хто зголосився допомогти, серед тих, хто зараз допомагає, демонструючи справжнє лідерство. І я вдячний вам за вашу підтримку. Я вдячний, що Нідерланди справді відстоюють захист життя. Дякую. Дякую вашим людям. Дуже вам дякую.

Пані та панове!

Світ не закрив очі на цю війну. Він не віддав Україну на милість загарбника. І це багато чого змінило — до речі, не лише для України.

Я переконаний, що саме завдяки цьому ми все ще живемо у світі, що не розділений між загарбниками. У світі, який і досі заснований на цінностях свободи та поваги до людського життя. Так, війни тривають. На жаль, люди й досі гинуть. Так, ми часто чуємо, що міжнародне право та світовий порядок зламані. Але й досі явна більшість країн визнає, що війна – це ненормально, вбивати людей – це ненормально, а агресію та насильство треба зупиняти.

Люди це відчувають. Справді. І те, що людям не байдуже, що країнам не байдуже, що вам не байдуже, дає нам усім реальний шанс. Шанс на те, що одного дня світ більше не буде жертвою воєн. Що одного дня у світі з'явиться система – військова, політична та правова, – достатньо сильна, щоб стримувати агресорів. Що одного дня люди зможуть сказати, що нарешті нам більше не доведеться боятися руїн. Це фундаментальна свобода, якої нам досі бракує, – свобода від руїн, свобода від тих, хто приносить руїни, свобода від тих, хто прагне знищити все важливе для звичайних людей, для нормального життя. Свобода ніколи не є абстрактною. Ми маємо пам'ятати про це. Це не щось подароване. Це не щось, що просто витає в повітрі. Свобода – це те, що люди виборюють для себе й для своїх дітей. Це те, що треба захищати. І вона завжди потребує міцного фундаменту – безпекового, правового, культурного та освітнього, а також чогось глибшого, чогось, що люди відчувають. Фундаменту, який дає чітко зрозуміти: зло буде покаране. Покаране беззастережно.

І це надзвичайно важливо.

Чому війни повторюються? Тому що ті, хто їх починає, переконані, що їх не покарають. Саме тому недостатньо, коли історія відповідає на війни тільки правдою. Недостатньо, коли суддя – лише пам’ять. Має бути закон. Має бути міжнародне право. Має бути міжнародна спільнота, яка забезпечує його дотримання. І ми маємо цього досягти. Саме над цим ми працюємо, зокрема разом із Нідерландами. Ми працюємо над тим, щоб жодна жертва російської агресії не залишилася без справедливої відповіді агресору.

Так, надзвичайно важливо, щоб ви та інші наші партнери продовжували підтримувати нас зброєю, особливо засобами ППО. Це критично. Важливо, щоб разом ми змогли зупинити цю війну і щоб дипломатія спрацювала. Важливо, щоб тиск на Росію тривав – санкції та всі інші обмеження. Але так само важливо, щоб Росія понесла відповідальність за цю агресію – у юридичному та практичному сенсі. І щоб російські воєнні злочинці не насолоджувалися нормальним життям, а отримали справедливі вироки. Це необхідно. Так само, як це було необхідно після Другої світової війни.

Саме це ми й робимо тут, у Європі, тут, у Нідерландах. Ми працюємо над створенням трибуналу щодо російської агресії проти України, і я дякую за вашу допомогу. Ми працюємо над тим, щоб міжнародна правова система була рішучою та безкомпромісною до російських воєнних злочинців. Прошу вас це підтримати. І, будь ласка, пам’ятайте: будь-яка свобода крихка без найосновнішої – свободи від руїн. Без елементарної безпеки. І якщо ті, хто розпочинає війни, не відчувають своєї відповідальності.

Тож не дайте Росії залишитися безкарною. Дуже вам дякую!

Слава Україні!