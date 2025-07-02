Звернення Президента до учасників гала-вечері з нагоди початку данського головування в Раді ЄС

Дуже дякую!

Ваші Величності, щиро дякую!

І дорога Метте, моя подруго, дуже дякую за запрошення до такого прекрасного міста!

Такий сильний народ – дякую вам за підтримку! Спасибі!

І, звісно, дорога Урсуло, дорогий Антоніу, усі наші друзі, колеги!

Ще раз вітаю Данію, нашого близького друга, та особисто вас, Метте, разом із вашою командою з початком головування Данії в Раді ЄС. Ми можемо бути впевнені: це буде час сильних і принципових рішень. А це означає – час передбачуваності. Передбачуваність стала рідкістю в наші дні. Але Данія – це країна, яка не залишає місця для сумнівів. Це країна й народ, на які ми можемо покластися. Данія приносить відчуття передбачуваності. Ви дотримуєте своїх обіцянок, і разом ми досягаємо значних результатів. Дякую вам за це. І я також хочу подякувати нашим друзям, які очолюють інституції ЄС, – Антоніу та Урсулі. Навіть у такі символічні дні, як початок головування, ми не зупиняємося на символізмі – ми ухвалюємо реальні рішення. Це важливо. Ми говорили про те, як важливо усунути прогалини у фінансуванні оборони. Ми працюємо над тим, щоб отримати реальні результати від наших спільних оборонних програм. І ми готуємо все необхідне, щоб ЄС міг виконати свої обіцянки. Україна готова – готова до відкриття переговорних кластерів, готова просуватись уперед у переговорах і готова до рішень, які принесуть користь обом сторонам. Дякую за вашу підтримку.

Пані та панове!

В Україні ми створили особливу національну нагороду для дітей. Я розповів цю історію сьогодні Метте. Вона – для хлопців і дівчат, які проявили мужність під час російських атак або допомагали в інших небезпечних ситуаціях, займалися волонтерством або виявили громадянське лідерство. Ця нагорода має назву «Майбутнє України». І справді, наше майбутнє залежить від того, чи зможемо ми виховати дітей, яким не байдуже, які здатні співпереживати й готові допомагати. На початку цього візиту я мав честь вручити цю нагороду хлопчикові, який живе тут, у Данії. Він є громадянином Данії. Його звати Єнс, і йому лише 11 років, як і моєму синові. Йому 11, але його доброта й турбота вже змінили світ на краще й надихнули багатьох дорослих. Єнс виготовляв великодні прикраси в синьо-жовтих кольорах – національних кольорах України, продавав їх і купував рюкзаки, які надсилав українським дітям, що потребують – справді потребують – допомоги. Це було дуже зворушливо. Але, якщо подумати, це також був глибоко політичний жест: бажання допомагати, підтримувати інших, не залишатися осторонь під час війни – це саме по собі сильне послання. І саме таке послання лежить в основі Європейського Союзу, в основі нашої єдності.

Ми єдині. І ми працюємо разом. І наша Європа потребує ЄС для взаємної підтримки, для спільного захисту й для тих цінностей, які щодня демонструють Єнс, ви та мільйони європейців: співчуття, щирість і бажання допомогти тому, хто цього потребує, навіть якщо ця людина перебуває далеко від вашого дому. І ми не повинні про це забувати. Усі наші європейські інституції, усі наші угоди, уся наша співпраця та спільна робота задля безпеки – усе це побудовано на цій ідеї: європейці піклуються одне про одного й поводяться як люди в повному розумінні цього слова.

Ось чому нам потрібен Європейський Союз.

І ось чому ми повинні захищати Європу – не тільки від зовнішніх ворогів, а й від тих, хто всередині намагається замінити солідарність розбратом, а співчуття – холодною байдужістю до всіх, окрім самих себе.

Дорогі друзі!

Наступні шість місяців головування Данії в ЄС пролетять швидко – час завжди летить швидко. Найважливіше, щоб ми досягли того, чого всі ми справді прагнемо.

По-перше, ми маємо захистити ЄС від тих, хто намагається його розколоти – часто з особистих і корупційних мотивів. ЄС має залишатися сильним, бо він дає сили кожній європейській країні в глобальній конкуренції. І ЄС має дотримувати своїх обіцянок, особливо щодо розширення. Я сподіваюся, що під час головування Данії переговори про вступ України до ЄС просунуться вперед і кластери нарешті будуть відкриті.

По-друге, ми всі розуміємо, що Росія – це не просто небезпечний сусід. Це й так очевидно. Вона – дещо більш цілеспрямоване: це антиєвропейський проєкт. Усі в Європі чітко це бачать – Росія інвестує в усе, що суперечить нашому європейському способу життя. Саме тому ми не маємо дозволити їй перемогти – ні в цій війні, ні в будь-якій частині нашого майбутнього. Ми потребуємо жорстких санкцій проти Росії. Нам потрібна стабільна оборонна підтримка України. Нам потрібно розбудовувати європейську оборонну промисловість, щоб Росія не могла перевершити нас у жодній сфері. Усе це критично важливо для безпеки Європи. І ми маємо продовжувати тиснути на Росію, щоб вона припинила війну, поважала своїх сусідів і обрала мир. Доки Росія отримує високу ціну за свою нафту, вона продовжуватиме воювати. Ось чому нам потрібне суворе обмеження цін. Доки Росія знаходить способи купувати деталі та обладнання для зброї, вона продовжує вбивати. Ось чому нам потрібно повністю припинити всі постачання до Росії будь-чого, що використовується або може використовуватися для виготовлення зброї. Настав час створити ефективну міжнародну платформу для контролю за експортом товарів подвійного призначення, і це може бути одним із досягнень данського головування, над яким ми можемо працювати разом. І нам потрібно позбавити Путіна та його соратників грошей. Доки російські банки можуть продовжувати працювати в Європі та інших ключових регіонах світу, Росія продовжуватиме ігнорувати дипломатію. Ми повинні змусити її повернутися до дипломатії.

По-третє, навіть якщо це нелегко, ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти міцну співпрацю між Європою та Сполученими Штатами. Так, Європа повинна більше покладатися на себе, особливо в питаннях оборони та захисту наших людей. Але завжди краще бути в союзі, ніж у розбіжностях. Тому наступні шість місяців повинні принести реальний прогрес для захисту наших партнерських відносин і зміцнення нашої співпраці.

Хоч би що хто казав, Європа є й залишатиметься одним із найсильніших гравців у світі та лідером у сфері прав людини. Європа також має стати глобальним лідером у сфері технологій, особливо оборонних технологій. Це ключова мета. І найголовніше – Європа повинна бути континентом миру. Використаймо наступні шість місяців, щоб ухвалити правильні рішення – передусім для цього.

Дякую!

Слава Україні!