Звернення Президента до учасників Конференції з питань відновлення України URC 2025

Щиро вам дякую!

Шановні друзі!

Шановна Джорджо, щиро вдячний за ваші добрі слова, дуже сильні слова, за вашу підтримку. Дякую вам за гостинне проведення цієї важливої для України й для українців зустрічі.

Шановні Урсуло, Антоніу, Фрідріху, Петре, Дональде, Еді, Педро, Діку, Росене, Петтері, Крістене, Кіріакосе, Мілойку, усі лідери та всі учасники конференції, а також усі, хто сьогодні разом з Україною. Дуже дякую вам!

Дякую всім за вашу увагу до України, передусім до потреб нашого народу й до нашого спільного обов’язку робити все необхідне для захисту життя.

Росія також «готувалася» до цієї зустрічі. Лише цієї ночі вони завдали чергового масованого удару по Україні – переважно по нашій столиці, Києву. Під час цієї атаки були задіяні російсько-іранські «шахеди». Ці дрони були суттєво модернізовані, щоб спричиняти більше руйнувань і щоб їх було важче збити. Тепер щоночі українцям загрожують сотні, сотні таких безпілотників. І це чистий тероризм.

Попередньої ночі вони запустили понад 700 дронів і ракет. Цієї ночі – майже 400. І вони намагаються робити це якомога частіше. Це саме те, чого хоче Путін: щоб наші люди страждали, щоб вони тікали з України, щоб будинки, школи, саме життя було зруйноване скрізь, а не лише біля лінії фронту.

Пам’ятаєте, ще рік тому багато хто думав, що Росія хоче справжнього миру, справжніх переговорів і припинення вогню. Москва подавала такі сигнали, і це все було частиною їхньої пропаганди – вони намагалися показати, що Україна не хоче миру. Але ми ще тоді говорили, що на Росію треба тиснути, бо вона не готується до миру. І тепер усі бачать, що Путін відкинув усі мирні пропозиції та збільшує рівень насильства.

Тільки цієї ночі в одному лише Києві, на жаль, було вбито двоє людей, а 16 зазнали поранень. Зруйнована медична лабораторія. Пошкоджені житлові будинки, торговельний центр, ветеринарна клініка та базова міська інфраструктура. І це при тому, що багато безпілотників і ракет було збито. Але деякі з них усе ж таки долетіли. Це те, на чому ми маємо зосередитись насамперед: ми маємо зупинити російські дрони й ракети. Це значить більше постачання ППО та більше інвестицій у дрони-перехоплювачі, системи протиповітряної оборони й, звісно, ракети.

Я закликаю всіх наших партнерів: збільшуйте інвестиції. На тлі посилення атак з боку Росії в нас не має бути дефіциту фінансування для виробництва дронів.

Сьогодні на цій конференції представлені понад 30 країн і сотні компаній. І ми маємо досягти рівня, коли українську галузь протиповітряної оборони та безпілотників підтримають понад 30 країн і сотні компаній не лише з України, а й із Європи, Сполучених Штатів та інших країн.

Щоб дізнатися більше, зверніться до нашої команди.

Україна володіє одними з найсучасніших у світі технологій застосування безпілотників як для наступу, так і для оборони. Ми готові поділитися цим досвідом і технологіями з нашими партнерами. Україна потребує інвестицій, а вам необхідні навички, вам необхідні технології. І все, що ми будуємо зараз для захисту України, також допоможе захистити вас.

Я вдячний усім країнам, що входять до коаліцій, які підтримують оборону України. Ми створили ефективні, справді ефективні коаліції, ефективну коаліцію дронів – і ви бачите, як дрони допомагають нам підтримувати життя, утримувати лінію фронту й завдавати ударів по військовій інфраструктурі Росії в глибині її території. У нас також є сильна авіаційна коаліція – дякую всім її учасникам. Україна отримала й розбудовує сучасну бойову авіацію. Це величезна допомога – дякую вам, дякую, партнери! І ми зробили це в рекордно короткі терміни. Жодна інша країна не переходила з радянських літаків на F-16 та «міражі» так швидко. Дякую всім, хто допоміг. Я також хочу відзначити коаліцію з повернення наших українських дітей, викрадених Росією. І це глобальне зусилля, у якому беруть участь різні країни – від Італії до Канади. Дякую кожній із них. Буквально вчора я говорив із Папою Римським Левом про те, як Ватикан може підтримати цю роботу, і він уже це робить. Сьогодні я буду обговорювати це з Джорджею та іншими лідерами. Ми справді маємо знайти всі можливі способи повернути наших дітей додому – до їхніх родин, в Україну, щоб вони не забули, хто вони й звідки походять, і щоб їх не використали проти України у війні чи диверсіях, коли вони виростуть. Це дуже серйозна загроза, і ми повинні протистояти їй разом.

Так само, як працюють ці коаліції, нам зараз потрібно створити коаліцію для відновлення. Хай саме цей момент стане її початком. Ми знаємо, що Росія зруйнувала, і знаємо, що знадобиться для відновлення України, українського народу, наших життів.

Потрібен системний підхід – коаліція з чітким лідерством – країн і компаній, які можуть очолити й повести за собою інших. Нам також потрібен чіткий план відновлення. Подумайте про роль, яку відіграв План Маршалла у відбудові й трансформації Європи. Саме тому у Європі вже багато десятиліть панують мир та економічне зростання. І зараз у нас є реальна можливість розпочати нову хвилю прогресу. Нам потрібен підхід у стилі Плану Маршалла, і нам слід розробити його разом. Відбудова України стосується не лише нашої країни, а й ваших країн, ваших компаній, ваших технологій, ваших робочих місць – те, як ми відбудуємо нашу країну, може також сприяти модернізації вашої інфраструктури та промисловості.

Тож я прошу вас підтримати коаліцію з відновлення й допомогти визначити конкретні механізми фінансування. Ми маємо чітко погодитися, що заморожені російські активи повинні йти на відновлення України. Необхідно використовувати й самі активи, а не лише доходи від них, причому набагато активніше, ніж зараз, для порятунку життів людей. Нам також потрібна чітка система відновлення – спеціальний фонд відновлення та фінансування на різних рівнях: для державного бюджету України та місцевих громад. Ми дуже відкриті до співпраці з будь-яким бізнесом, що здатен підтримати нашу міць, виробництво, логістику і, звісно, відбудову.

І хочу підкреслити ще один момент: у цьому спільному проєкті відновлення ми вітатимемо лише справжніх партнерів – тих, хто не допомагає Росії продовжувати цю війну. До участі в економічному й технологічному відновленні України запрошуються лише друзі.

І останнє.

Ми вже готуємося до наступної зими. За час цієї повномасштабної війни ми вже пережили три зими. І насамперед, звісно, дякую всім, хто нам тоді допомагав. Дякую! І нам потрібно й надалі працювати разом, щоб пережити й наступну зиму. І цього можна досягти лише спільними зусиллями, тож використаймо цю конференцію, щоб просунутися в цьому напрямку. Я дякую Норвегії за те, що вона вже, до речі, підтримала нас. Дякую Нідерландам за допомогу. Дякую Німеччині. Дякую, Урсуло, Антоніу, дуже вам дякую за постійну підтримку з боку ЄС у подоланні енергетичних викликів, які стоять перед Україною. Реальних викликів. Ми маємо продовжувати дбати про захищеність наших людей.

Я також дякую Італії: понад 500 компаній – Джорджо, дуже дякую вам і вашій команді – понад 500 компаній представлені тут, на конференції. Близько 200 угод готові до підписання на загальну суму в більш ніж 10 мільярдів євро. Усе це необхідно реалізувати в повному обсязі. І прошу: зосередьмося також на енергетиці.

У Путіна є лише два реальних «союзники» – терор і зима. І ми маємо протистояти обом.

Дякуємо всім, хто допомагає!

І нехай сьогоднішні зустрічі принесуть конкретні результати – результати, важливі для людей і помітні в їхньому житті.

І щодня всі ми маємо зберігати пильність. Всі ми маємо продовжувати тиск на Росію. Всі ми маємо продовжувати роботу на оборону. Щоб якомога швидше настало справжнє припинення вогню. Щоб наші дрони повернулися в наші спільні арсенали. Щоб наші технології працювали на відновлення та реальне життя. Щоб ми створили й почали реалізовувати надійний план відновлення. Щоб наші діти й наші люди повернулися додому, додому в Україну. Зробімо все, що в наших силах. Зробімо все, що в наших силах, заради справжнього миру – і якнайшвидше, – справедливого миру.

Слава Україні!