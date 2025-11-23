Звернення Президента до учасників парламентського саміту міжнародної Кримської платформи

Щиро дякую, шановні пані та панове!

Дорога Швеціє!

Високоповажний пане Спікере та всі друзі!

Шановний Руслане!

Я радий, що українська Кримська платформа та її парламентський напрям продовжують працювати й утримувати увагу на простій істині: необхідно поважати кожну націю та кожну державу, а також захищати основоположні принципи, завдяки яким мир у Європі зберігався довше, ніж будь-коли в її історії.

Це чіткі принципи: повага до людського життя, неприпустимість зміни кордонів силою та відсутність «сфер впливу», як ввічливо називають бажання домінувати над іншими народами та вести загарбницькі війни. Це саме те, за що виступає Кримська платформа: відмова визнавати нормальним розв'язання загарбницьких воєн і відмова нормалізувати жорстокість щодо людей і народів. Дякую вам за таку принципову позицію й за чіткі заяви про те, що анексія Криму у 2014 році була незаконною.

Ми всі розуміємо глобальні реалії – у світі, що налічує сотні націй, є тисячі можливих воєн: деякі заморожені, звісно, деякі прикриті старими угодами, а деякі все ще тліють.

Але в переважній більшості випадків мир зберігається завдяки міжнародному праву, конвенціям, угодам і Статуту ООН. Якщо ці принципи не працюють тут, у Європі, то де вони працюватимуть? Це риторичне питання, і за ним ховається глобальний страх, що війна, а не мир, може знову стати буденною реальністю людства, як у темніші часи. Ми не можемо цього допустити.

Просто зараз ми переживаємо критичний момент. І ми тісно співпрацюємо зі Сполученими Штатами, з європейськими партнерами, з багатьма-багатьма іншими, щоб визначити кроки, які можуть покласти край війні Росії проти нас, проти України, і принести справжню безпеку. У медіа зараз багато галасу, багато політичного тиску, і відповідальність за майбутні рішення значно більша. Путін хоче юридичного визнання того, що він украв – зламати принципи територіальної цілісності й суверенітету, – і це головна проблема. Ви всі розумієте, що це означає. Він хоче цього не тільки від України – він хоче цього від усього світу, а це дуже небезпечно.

І я хочу підкреслити ще одну річ: у кроках, які ми узгодили з американською стороною, нам вдалося зберегти на столі надзвичайно чутливі моменти – це і повне звільнення всіх українських військовополонених за формулою «всіх на всіх», і цивільних осіб, і повне повернення викрадених Росією українських дітей. Це важливі кроки. Але для досягнення справжнього миру потрібно значно більше.

Безумовно, ми продовжимо працювати з партнерами, насамперед зі Сполученими Штатами, і шукати компроміси, які нас посилять, а не послаблять. І ми продовжимо пояснювати, наскільки небезпечно вдавати, що агресія – це явище, яким можна просто знехтувати й жити далі. І я прошу вас: не мовчіть, не будьте пасивними спостерігачами історії – будьте її учасниками.

Зараз важливо підтримувати Україну, і я дякую вам за цю підтримку. Важливо підтримувати переговорний процес, і я вдячний за кожну пораду та всю інформацію, яку ми отримуємо від європейських лідерів. І надзвичайно важливо відстоювати принципи, на яких заснована Європа: що кордони не можна змінювати силою, що воєнні злочинці не можуть уникнути правосуддя і що агресор мусить повністю заплатити за війну, яку він розпочав, і саме тому рішення щодо російських активів необхідні.

Просимо підтримати ці рішення і найголовніше – продовжувати тиск на Росію. Росія все ще вбиває людей. Щодня. Окуповані території залишаються окупованими. А отже, Росія все ще залишається країною-злочинцем. Сьогодні тут присутні майже 70 парламентських делегацій, і якщо парламенти у Європі, у світі не заплющуватимуть на це очі, то ніхто не заплющуватиме.

Дякую вам за підтримку.

Слава Україні!