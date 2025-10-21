Звернення Президента до учасників засідання Європейської ради

Дуже дякую, Антоніу! Дякую, Урсуло!

І вітаю вас, шановні лідери!

Отже, ми зустрічаємося в дуже важливий момент – час, коли Росія ще не перетворила холодну погоду на зброю, але активно намагається зробити це просто зараз. Вони хочуть, щоб Україна ввійшла в зиму в умовах блекауту. Більшість ударів російських ракет і дронів спрямована на руйнування нормального життя в наших містах і громадах, щоб змусити людей тікати або залишити їх повністю без електроенергії. Ось лише кілька прикладів. Учора в місті Харкові російські дрони влучили в дитячий садок. Це не була помилка чи випадковість – кілька дронів цілеспрямовано вдарили по цьому місцю, по тому самому місцю. На щастя, дітей вдалося врятувати. А напередодні в місті Суми стався удар «шахедами» просто по вулиці. Люди загинули й зазнали поранень – прямо у своїх автомобілях. Сьогодні на Донеччині російський дрон ударив по журналістах – росіяни навмисно поцілили в цивільний автомобіль. Так, двоє журналістів загинули. І майже щодня обстрілюють енергетичні об’єкти на півночі нашої Чернігівщини. І щодня цикл повторюється: росіяни руйнують, а ми відновлюємо. Те саме відбувається і в інших регіонах. Росіяни використовують усі види зброї: від балістичних ракет – ви знаєте про це, – що б'ють по електростанціях, до FPV-дронів, що атакують усе. Такий терор проти нашої енергетичної системи – це не просто локальна проблема чи лише якийсь далекий конфлікт між двома країнами. Це стає елементом можливого вигляду майбутніх воєн. Росія перетворює будь-яку руйнівну силу на інструмент війни – це тепер частина їхньої військової тактики та доктрини. А це означає агресію, створення хаосу та погрози іншим, не тільки Україні. І якщо Росію не притягнути до відповідальності за це, вона стане загрозою і для інших країн.

Тож нам слід сприймати наші дії не лише як захист, хоча це і є основною метою. Нам також необхідно так формувати нашу політику, щоб зупинити поширення або повторення руйнівних тактик Росії – у Європі чи деінде.

Тому, коли ми говоримо про далекобійну зброю, наприклад, для України, ми маємо на увазі, що режим Путіна має відчути реальні наслідки цієї війни. І я закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це справді суттєво впливає на Росію. І ця далекобійна зброя є не тільки у США – вона також є в деяких європейських країнах, зокрема «томагавки». Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти.

І лише подивіться, як, до речі, занервував Путін, коли порушили цю тему. Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни.

Коли ми говоримо про заморожені російські активи, то їх треба використовувати так, щоб Росія зрозуміла: вона платить за власну війну. Тому я прошу вас якнайшвидше ухвалити рішення – російські активи мають повністю використовуватися для захисту від російської агресії.

Коли ми наполягаємо на посиленні санкцій, то йдеться не лише про захист наших життів. Санкції обмежують російську воєнну машину, але вони також тиснуть на тих, хто має політичний вплив: корпорації, найближче оточення Путіна, російських олігархів і всю державну систему. Тисячі впливових людей у Росії мають чітко відчути й зрозуміти, що Путін і ця війна – це смертельна загроза для них, загроза їхнім життям, і їхнім грошам, і їхньому майбутньому.

Тому треба діяти без зволікань. Ми досить довго чекали на 19-й пакет санкцій, але нарешті він схвалений. Дякую за це. Це великий успіх, дуже дякую, шановні лідери. Зараз важливо повністю ввести його в дію. Ми забезпечимо координацію з Норвегією, Швейцарією, Великою Британією та іншими країнами, щоб вони також застосували ці жорсткі заходи Євросоюзу у своїх системах. І нам треба йти далі – світ повинен поважати санкції Євросоюзу так само, як він поважає санкції США. Це важлива робота, тож зробімо це – створімо жорсткий контроль за виконанням санкцій і реальні наслідки для тих, хто порушує правила.

Дуже важливо, що вчора Сполучені Штати запровадили нові санкції щодо Росії, спрямовані проти нафтових компаній. Ми довго про це говорили, і це допоможе, звісно. І я хочу подякувати Президенту Трампу за це рішення. Коли Путін уникає дипломатії, коли він блефує чи посилює терор, сильний тиск має повернути його до реальності.

Далі – друге. Заморожені російські активи. Запропонований механізм цілком законний і справедливий. Це модель, заснована на ідеї майбутніх репарацій – притягнення агресора до відповідальності за завдані збитки. І важливо розуміти, що у ваших руках величезні кошти, які можуть підтримати, справді підтримати стійкість України, а також сприяти вашому власному розвитку. Ми плануємо використати значну частину цих коштів для закупівлі європейської зброї. Це для мене важливо. І ці гроші можуть допомогти і вам, і нам. Їх також можна використати вже зараз, щоб посилити нас: посилити протиповітряну оборону України, повітряний флот, позиції на передовій. Це означає порятунок життів. Тому кожен, хто зволікає із цим рішенням, не тільки обмежує наш захист, а й уповільнює власний прогрес. Настав час діяти щодо російських активів. І я закликаю вас до повної підтримки.

Третій пункт. Прохання бути активнішими в питаннях протиповітряної оборони. Я дуже вдячний усім, хто вже нас підтримав. У цьому питанні є багато нюансів. Ми говорили з урядом США та оборонними компаніями про системи Patriot. Навіть якщо ми оплатимо системи, навіть якщо ми оплатимо ці ракети, Європа оплатить, усе одно є список очікування і є країни попереду нас у черзі. А в деяких країн системи Patriot уже є, але, на щастя, їм не потрібно їх використовувати так, як нам. Ми пропонуємо змінити порядок: якщо ми отримаємо системи зараз, ми готові повернути їх або замінити, коли настане наша черга. Тож прошу вас бути гнучкими щодо наших потреб у протиповітряній обороні – у час війни порятунок життів має бути основним пріоритетом. А підтримка у сфері протиповітряної оборони має бути справді спільною європейською справою – коли всі у Європі допомагають комусь одному, виграє вся Європа.

Четвертий пункт – ініціатива PURL. У жовтні вона перекрила нагальні потреби. Тепер нам треба зосередитися на листопаді. І ще не всі обіцяні внески надійшли. Будь ласка, пришвидшіть цей процес. І я також прошу приєднуватися до ініціативи інші країни, які ще не встигли долучитися. PURL не тільки допомагає Україні, а й сприяє збереженню інтересу США до Європи. Вона демонструє Америці, що Європа робить свій внесок. І це важливо.

Так само дуже ефективною може бути програма SAFE. І до неї вже долучилися близько 20 країн, європейських країн. Але вона працюватиме лише за умови чіткого зв’язку із цією війною, адже саме ця війна показує, що справді працює, а що ні. Ми говоримо з усіма, щоб переконатися, що SAFE передбачає чітку орієнтацію на Україну. І коли ми про це говоримо, ми насамперед, звісно, маємо на увазі спільне виробництво. Ми пропонуємо виробляти разом, а програма SAFE дає змогу визначити, що справді працює, і зосередити спільні зусилля на цьому.

І останнє, але не менш важливе. Вже понад шість місяців заблокований прогрес щодо кластерів у переговорах про вступ України до Євросоюзу. Це несправедливо й не на користь усім нам – і Європі, і Україні. Україна зробила все необхідне, щоб відкрити кластери вчасно. Це штучне блокування, і ми маємо знайти спосіб рухатися вперед. Розширення Євросоюзу означає більшу стабільність у Європі. Це також частина нашої спільної оборони – частина геополітичної безпеки Європи. І я закликаю вас знайти спосіб, щоб Євросоюз дотримав своїх обіцянок так само, як Україна дотримує своїх. Дякую.

І я дякую ще раз усім лідерам. Дякую, Антоніу, і всім вам, і вам, Урсуло, за те, що ви забезпечуєте подальшу підтримку України з боку Європейського Союзу, зокрема фінансову підтримку нашої країни в ці наступні роки. І дуже важливо, що ми разом шукаємо способи гарантувати стійкість і захист для нас, для України й для всіх у Європі. Дякую. Дуже дякую.