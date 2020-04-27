Звернення Президента щодо підтримки українців під час епідемії COVID-19

Бажаю здоров’я, дорогі українці!

Ми починаємо новий тиждень боротьби з поширенням коронавірусу в Україні.

Наші пріоритети залишаються незмінними – це забезпечення країни всім необхідним, захист та підтримка українських медиків, допомога громадянам та бізнесу, які опинились у скрутному становищі.

Далі про все це розповім більш детально.

Найперше, Міністерство охорони здоров’я вже отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва. А сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч таких тестів. За якістю і точністю вони відповідають світовим стандартам.

Своєчасно виявити вірус є дуже важливим у боротьбі з COVID-19. Саме тому ми посилюємо потужність наших лабораторій. Наша мета – робити не менше десяти тисяч ПЛР-тестувань на добу.

Також ми очікуємо традиційного прибуття з Китаю літаків, які доставлять в Україну засоби індивідуального захисту та медичне обладнання.

Далі щодо важливих економічних кроків. Я вітаю рішення Національного банку України знизити облікову ставку до восьми відсотків. Це дає банкам можливість зменшити ставки за кредитами як для бізнесу, так і для населення. Тепер м’яч на їхньому боці, тож усі ми з нетерпінням чекаємо на таке рішення.

Серед іншого, на цьому тижні уряд та НБУ мають презентувати дві важливі програми. Перша – це іпотека для населення за ставкою близько 10%.

Друга – це кредити малому бізнесу за низькою ставкою для виплати заробітних плат своїм працівникам.

Є й інші приємні новини.

У квітні 2020 року ціна на газ для населення знизилася на 15% у порівнянні з березнем та майже на 40%, починаючи з січня.

І це – найнижча ціна на газ для населення за останні чотири роки.

Знаю, що важливим питанням є робота продовольчих ринків.

На найближчому засіданні, в середу, уряд розгляне можливість їхнього відкриття.

Я вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці ринки зможуть відновити роботу.

Але хочу підкреслити – лише за умови дотримання всіх правил безпеки.

Робочі місця, заробіток громадян, зокрема малих фермерів, є дуже важливими.

Але життя та здоров’я українців – понад усе.

Це стосується й тих громадян, які перебувають в Україні, і тих, які зараз за кордоном. Ми відновлюємо їхню евакуацію спеціальними рейсами. Вона буде проходити поступово та контрольовано, у форматі до чотирьох літаків на добу.

Всі пасажири, які повернуться в Україну, будуть розподілені на дві групи.

Перша – це більшість, яка має смартфони і зможе пройти обов’язкову самоізоляцію у себе в помешканнях завдяки мобільному додатку «Дій вдома».

Він допоможе медикам та нашим поліцейським контролювати процес.

Інша частина громадян – близько 10%, які не мають смартфонів, пройдуть обсервацію в класичному форматі – тобто у підготовлених державою локаціях.

Також радий повідомити, що завтра в рамках проекту «Всеукраїнська школа онлайн», спільно з ЮНІСЕФ, стартують уроки для дітлахів з першого по четвертий клас. Традиційно розклад занять і список телеканалів, які транслюватимуть уроки, ви знайдете на офіційних сторінках Офісу Президента та Міністерства освіти і науки України.

Окремо декілька слів щодо боротьби з пожежами в Україні.

Ситуація в Житомирській області є контрольованою. Минулої доби було ліквідовано два осередки пожежі. Зараз тривають активні роботи на інших осередках. До цих робіт залучено понад 500 осіб та 95 одиниць техніки.

У Зоні відчуження ліквідовано два осередки, загрози розповсюдження вогню на інших осередках наразі немає. З вогнем ведуть боротьбу більш як тисяча наших рятувальників і пожежників, а також 235 одиниць техніки. Радіаційний фон у столиці, Київській області та у Зоні відчуження в межах норми.

Я дякую всім нашим пожежникам та рятувальникам за цю роботу.

Дорогі українці! Вчора, 26 квітня, були роковини страшної трагедії на Чорнобильській атомній електростанції.

Я хочу ще раз подякувати та низько вклонитись усім ліквідаторам аварії на ЧАЕС за їхню мужність, яка зупинила страшне лихо не тільки для України, а й для всього людства.

34 роки тому вони стали на захист кожного з нас – ціною власного життя та здоров’я.

Сьогодні така ситуація, коли кожен з нас може вберегти життя людей навколо. І для цього потрібно не так багато. Як мінімум – залишатися вдома.

Давайте пам’ятати про це та не виходити на вулицю без зайвої потреби.

Будьте здорові, дорогі українці.

Бережімо себе! Збережемо Україну!