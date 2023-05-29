Звернення Президента України до американського народу з нагоди Дня пам’яті

Від імені всіх українців я хотів би вшанувати мужність і самопожертву всіх американців, які стали на захист і продовжують захищати свободу.

Ваша свобода встояла завдяки тим, хто за неї боровся. Наша свобода встоїть завдяки тим, хто за неї бореться. Свобода ґрунтується на хоробрості найкращих у своєму роді та на готовності молодих чоловіків і жінок, які служать своєму народові в армії, ставати найкращими у своєму роді і зробити свою хоробрість основою для майбутнього своєї нації.

Коли ми згадуємо воїнів, які пожертвували своїм життям в ім'я свободи, – ми згадуємо причину, чому ми живі, чому ми живемо так, як нам подобається, і чому стоять наші вільні нації.

Наш обов'язок – навчити дітей, що свободу не можна сприймати як даність. Наш обов'язок – навчити їх бути вдячними. Наш обов'язок – вшанувати кожного, хто віддав своє життя, захищаючи свободу, благородний і вільний прапор своєї країни і народу. Наш обов'язок – пам'ятати, яка ціна була заплачена за те, щоб зберегти світло свободи, незважаючи на всі темні часи, що настали.

Ми, українці, завжди будемо вдячні США і кожному американцю за надзвичайну підтримку, яка допомагає нам звести російську тиранію до тих, хто програв у боротьбі за свободу.

Моя особлива подяка в цей День пам'яті всім американцям різних часів – синам і дочкам, батькам і матерям, братам і сестрам, які стали воїнами, чия сила перетворилася на силу свободи і яким судилося показати світові, що свобода завжди буде яскраво сяяти на пагорбі.

Нехай наша перемога, перемога українських воїнів, зробить це світло яскравішим!

Боже, благослови Америку!

Слава Україні!