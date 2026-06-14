Звернення Президента України до учасників 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»

Дуже дякую, шановний міністре!

Передусім хочу подякувати всім вам – усім міністрам оборони та всім лідерам оборони, які сьогодні тут.

Генеральний секретарю Рютте, міністре Пісторіус, і сьогодні з нами, як уже сказав міністр, новий міністр оборони Великої Британії Джарвіс – радий вас бачити й бажаю вам успіхів у новій ролі.

Декого з вас, дорогі друзі, я пам’ятаю з найперших днів цієї війни. Деякі міністри з часом змінилися. Але те, що важливо й що ніколи не змінювалося, – це наша рішучість, наша співпраця і наша підтримка одне одного. Ви завжди шукаєте способи допомогти і знаходите їх. І завдяки вам були врятовані тисячі й тисячі життів.

Дорогі друзі, дякую вам. Я радий, що цей формат залишається настільки активним, наскільки це потрібно. Щиро дякую!

Важливо, що ми зустрічаємося одразу після такого сильного саміту G7 у Франції.

У нас були хороші зустрічі та перемовини з усіма лідерами, зокрема з Президентом Трампом. Президент Сполучених Штатів має дуже чітку позицію щодо посилення тиску на Росію з метою закінчення цієї жахливої війни, яку Росія розв’язала проти України та всієї Європи. І це також спільна позиція всіх лідерів G7. Ми вдячні за цю єдність.

У нас є інструменти, і вони достатньо сильні, щоб поставити Росію на шлях, де дипломатія стане єдиним вибором.

Ми всі бачимо, що Путін зараз покладається на останнє, що в нього залишилося: постійні ракетні атаки. У нього є балістичні ракети. Тому нам потрібні антибалістичні спроможності.

Ми багато зробили для захисту від дронів, і наш рівень перехоплення – понад 90 відсотків. Це серйозне, дуже серйозне досягнення. Ми також захищаємося від крилатих ракет. Але російські балістичні ракети залишаються проблемою, і нам потрібна відповідь на цю проблему.

Тож сьогодні Україна та Німеччина роблять дуже важливий, на мою думку, важливий спільний крок. У нас є певні технології, у Німеччини є певні технології, і сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду, щоб об’єднати ці спроможності.

В Україні ми маємо компанію, яка здатна виробляти балістичні ракети, – Firepoint рухається до цього. І у вас також є спроможні компанії. Ми багато разів обговорювали це на рівні лідерів. Будуть зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки. І в нас уже були зустрічі на рівні керівників компаній. Тож давайте зробимо це для нашої спільної оборони – якнайшвидше.

І ми запрошуємо всі країни долучатися до цих спільних зусиль настільки, наскільки це можливо.

Наша антибалістична коаліція – усі країни, які є її частиною, – має продемонструвати повну спроможність і забезпечити реальні результати – краще цього року. До цієї зими ми вже маємо побачити конкретні результати нашої спільної роботи над антибалістичним захистом.

Це те, що потрібно всім нам, не лише Україні. Це довгострокова робота. Будь ласка, підтримуйте її на кожному рівні й усіма можливими способами.

Дякую всім вам, хто підтримує нашу роботу через програму PURL. Дякую, Марку, за твою особисту залученість. Дуже дякую. Зараз вона справді має велике значення – разом з усією нашою двосторонньою співпрацею. Іноді ці поставки допомагають буквально день у день. Коли ми знаємо, що Росія готує масований удар проти України, і маємо змогу отримати ракети до Patriot за день до цієї атаки, це допомагає рятувати життя. Тож час має значення.

Я знаю, що деякі країни вже підготували рішення щодо нових внесків у PURL. Я дуже вдячний за це. Будь ласка, давайте якнайшвидше втілимо ці рішення в життя.

Ми чули, що деякі країни хотіли б оголосити про свої внески в PURL на саміті в Анкарі цього року, але до нього ще кілька тижнів. Давайте ухвалимо ці рішення тут, на цій зустрічі, щоб ми могли отримати зброю, необхідну для захисту.

Росія атакує Україну щодня. Тож, будь ласка, не відкладайте навіть на один день те, що можна зробити через PURL уже сьогодні.

Дорогі друзі!

Ви, напевно, всі бачили, як Росія вдарила дронами по Києво-Печерській лаврі. Це одна з найважливіших християнських святинь не лише в нашому регіоні, а й для всього християнського світу. Саме з Лаври та київських пагорбів християнство поширювалося на схід нашою частиною Європи. Атаки на такі місця – це фактично злочин проти людяності.

Звісно, ми готуємо наші відповіді на такі російські атаки. І сьогодні ви можете бачити одну з таких відповідей – у Московській області сьогодні вранці.

Тож наші далекобійні санкції дуже ефективно б’ють по російських нафтових об’єктах і нафтопереробних заводах. Росія вже стикається з дефіцитом пального, а доходи її федерального бюджету суттєво падають.

І водночас наші удари середньої дальності серйозно порушують російську військову логістику.

Але Путін не зупиняє цю війну. Він наполягає на її продовженні. Тож тиск має зростати.

Кожен проєкт на підтримку українських дронів і нашого виробництва зброї – в Україні та, звісно, разом із вами, з партнерами, – і кожен санкційний крок проти Росії за цю війну – усе це має зростати.

Звісно, ми готові активніше ділитися нашим досвідом. У межах нашого формату Drone Deal уже залучені 15 країн НАТО і 12 країн, які не є членами НАТО. Це різні регіони світу, і нам потрібно бути активними всюди.

Давайте використаємо сьогоднішню зустріч, щоб на рівні команд обговорити, що потрібно для прискорення цієї роботи.

Усі бачать, що українці сильні. І я вдячний усім вашим військовослужбовцям, і всім на політичному рівні, і всім у ваших міністерствах оборони, хто ставиться до України й українських воїнів із повагою. І не раз я чув, що не лише Україні потрібна підтримка Європи та всіх інших країн, представлених тут і в інших наших коаліціях, – вам також потрібна Україна. Це правда, і це важливо.

Усі зацікавлені в досвіді України, в тому, що ми можемо робити, і в тому, як ми стримуємо російську агресію. Зараз на військовому рівні ми тісно працюємо разом.

Але надто часто, зокрема в структурах НАТО, наші представники відчувають, що існує межа можливого в нашій співпраці. Це обмежує і нас, і вас. Давайте більше інтегруватися на кожному рівні нашої оборонної співпраці, у наших структурах і в Альянсі, щоб і ми, і ви мали більше можливостей захищати життя.

Будь ласка, давайте підготуємо сильні рішення та сильнішу співпрацю до саміту в Анкарі, щоб політичний рівень нашого партнерства відповідав реальності. Люди бачать, що Україна з вами. Ми також маємо бачити, що ви це визнаєте.

Дорогі друзі!

Учора я порушив із Марком два нагальні питання. Перше – кількість наземних роботизованих комплексів. Друге – далекобійні артилерійські боєприпаси.

Зараз не вистачає ні того, ні іншого. Нам терміново потрібні обидві речі.

Фінансування, яке на це виділяється, недостатнє. Обсяги, які виробляє Європа, недостатні. Того, що отримує українська армія, недостатньо. Але ми можемо збільшити все це. Можливості є.

Просто зараз Росія платить за продовження цієї війни втратами щонайменше 30 тисяч солдатів щомісяця на фронті – вбитими та важкопораненими. І ця кількість зростатиме, коли ми посилюватимемо нашу здатність зупиняти російські атаки.

Усі типи дронів показують сильні результати, а наша піхота та інші підрозділи воюють ефективно й сміливо. Важливо й надалі підтримувати це.

Сьогодні українська армія фактично є головною армією у Європі, здатною стримувати та протистояти масштабній агресії протягом тривалого часу. І після цієї війни так має залишитися.

Існування такої армії має допомогти запобігти будь-яким майбутнім агресивним крокам Путіна. Саме тому нам потрібно вже зараз почати думати про те, як забезпечити фінансування, яке буде потрібне українській армії в наступні роки.

Дякую Європейському Союзу за пакет підтримки на 90 мільярдів євро, який дуже допоможе. Це справді так. Також дякую всім вам за ваші рішення щодо двосторонньої підтримки.

Але я також прошу вас розробити необхідні фінансові інструменти на наступні роки, щоб українська армія залишалася достатньо сильною. Це зробило б європейську оборону значно сильнішою, і це було б на користь усім вам.

Якщо ми хочемо, щоб Європа мала найсильнішу армію, здатну справді реагувати на будь-яку загрозу, це можливо лише за умови довгострокової співпраці з Україною та довгострокової підтримки української армії. Це реалістична нова архітектура безпеки для нас, для Європи.

Давайте почнемо думати про це вже зараз. Щиро дякую за запрошення. Щиро дякую за вашу величезну підтримку – від мене, від нашого народу, від наших воїнів.

Слава Україні!

Дякую.