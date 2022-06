Звернення Президента України до учасників благодійного вечора, який провела організація CORE

Шановні пані та панове, організація CORE та всі учасники цього благодійного вечора!

107 днів тому Росія розпочала проти нас повномасштабну війну.

Всі ви чули про жахи, які переживає Україна. Десятки тисяч вибухів і пострілів. Сотні тисяч поранених і вбитих. Мільйони, які втратили свій дім. Все це не логлайн для horror film. Все це – наша реальність.

Всі ви бачили фото з України. Мирні міста й села, стерті з лиця Землі. Все це не декорації блокбастера про апокаліпсис. Все це – наша реальність.

Всі ви бачили відео з України. Крилаті ракети й бомби, які не лишають каменя на камені від шкіл, лікарень, театрів, музеїв, цілих вулиць і кварталів. Все це не VFX, не комп’ютерна графіка. Все це – наша реальність.

Але ми точно відбудуємо Україну. Вулиці й квартали, мирні міста й села. Ми зцілимо тіла від поранень, а душі – від втрат. Все це не синопсис фільму у жанрі фантастики. Все це – наша реальність і наше майбутнє. І всі ви можете в цьому допомогти.

У часи Другої світової війни, коли весь метал був потрібен на фронті, статуетку «Оскар» робили з гіпсу. Можна сказати, що це символічний жест, який кардинально не впливає на перебіг війни. Але ми не можемо стверджувати, що світ точно переміг би нацизм і без якогось шматочка металу. Ні. Ми не знаємо цього достеменно. А тому знаємо, що будь-яка допомога – цінна й важлива. Я дякую всім, хто задля цієї допомоги – допомоги для України – зібрався сьогодні тут. Містеру Шону Пенну, який з першого дня війни особисто був у Києві, в Україні й на власні очі бачив зло під назвою повномасштабна російська агресія.

Ви були готові розплавити свій «Оскар» на знак протесту через недостатню підтримку України. Я вірю, що цього не потрібно буде робити. Плавитися має інший метал. Плавитися має зброя варварів, яка вбиває мирне населення, жінок, літніх людей, маленьких дітей. Плавитися має техніка агресора, його танки, літаки, кораблі, ракети та все інше залізо, яке приносить зло. Ми протидіємо йому 107 днів поспіль. Ми можемо зупинити його разом. Support Ukraine, because Ukraine supports the whole world. Fight for Ukraine, because Ukraine fights for the whole world. For democracy. For freedom. For life!

Слава Україні!