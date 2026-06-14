Звернення Президента України до учасників засідання Європейської ради

Лідери, друзі, дякую за вашу підтримку.

Дуже добре, що зустрічі Європейської ради зараз традиційно відбуваються за нашою участю. Дякую вам за це запрошення. Це відображає той факт, що ми наближаємося до членства в ЄС, що, звичайно, не має обмежуватися лише символізмом чи участю в обговореннях. Тому дякую вам ще раз.

Україна вважає, що кожна демократична держава у Європі заслуговує бути повним членом ЄС, і ми працюємо активно, наскільки можливо, щоб досягти цього.

І, будь ласка, не забувайте, що Україна заслуговує на це, тому що вона заплатила за це більше, ніж будь-яка інша європейська країна, – за право бути вільною, незалежною і, звичайно, звичайно – я це підкреслюю – європейською.

І це право не лише України. Це також право інших держав бути незалежними від Росії.

Майбутнє Європи – вільної, об'єднаної, звичайно, у мирі – вирішується зараз у нашій обороні. І це показує, наскільки унікальною є наша ситуація. Я вдячний усім, хто це визнає і хто робить необхідні кроки для того, щоби показати, що Європа дійсно цінує і підтримує це.

Найбільш важливим таким кроком був би прискорений шлях – я знаю, що не всім це подобається, але я перепрошую, я це вже написав, тому маю сказати – прискорений шлях для приєднання України до ЄС.

Ми готові зробити необхідні реформи. Урсуло, це те, що тобі подобається, і я це також виписав. Це чітко визначено, але брак чіткого рішення щодо України в ЄС продовжує заохочувати російські втручання.

Якщо Україна отримає реальне членство – і отримає його швидко, я сподіваюся на це, – Росія втратить одну з найбільших підстав у намаганнях дестабілізувати Україну та Європу. І ось тому цей фаст-трек для України потрібен.

Нещодавно було відкрито перший кластер, і це цілковито заслужено і Україною, і Молдовою. І ми готові рухатися далі. Ми будемо раді зробити це разом. Ми можемо відкрити інші п'ять кластерів також.

Все вже підготовлено, і це можна зробити в найближчі тижні – я на це сподіваюся. Ми вважаємо, що це може бути можливим, мабуть, якомога раніше, можливо, під час президентства Кіпру. Це був би найкращий спосіб. Я прошу не для себе, а прошу для Кіпру. Це дуже символічно для нас обох, звичайно. Якщо це можливо.

Дякую, Антоніу, дякую, Урсуло, дякую всім лідерам, які підтримують Україну та готові працювати з нами, щоб зробити і Україну, і ЄС сильнішими.

Після змін в Угорщині – до речі, хороших змін в Угорщині, я ділюся своєю власною думкою – точно є нова можливість посилити відносини як усередині ЄС, так і між ЄС та Україною. Для України бути добрим сусідом ніколи не було просто про слова, і зараз ми готові працювати якомога тісніше – зі взаємною повагою – з кожним із наших європейських сусідів. Я хочу подякувати нашим сусідам – Угорщині, Польщі, Румунії, Словаччині – і всім іншим країнам ЄС і запевнити вас, що Україна дуже віддана принципу взаємної поваги.

Дуже важливо, що кошти European Peace Facility зараз були розблоковані. Це дуже важливо. Це 6 мільярдів євро. Це значна сума, її потрібно використати на те, що дійсно допомагає захищати життя. І, якщо це можливо, на те, що вже довело свою ефективність у цій війні, те, що працює, дійсно працює.

Будь ласка, підтримайте швидке використання цих коштів, щоб жодне життя не було втрачено через затримки. Гроші можна використати на ППО, далекобійні снаряди та інші спроможності, які вже доводять свою ефективність.

І якби ми могли використати ці кошти на захист нашої енергетичної інфраструктури – ми цією ідеєю ділилися, – якщо це можливо, не лише на військові потреби, а щоб захистити нашу енергетику перед зимою, це було б допоміжним.

Дуже дякую вам за підтримку санкцій проти Росії за цю війну. Перше: ми маємо продовжувати нарощувати тиск на всі типи російських енергоресурсів та енергетичного експорту. Я дякую всім, хто вже діє. Дуже важливо продовжувати тиснути на танкери, які перевозять російську нафту та нафтопродукти. І кожна країна, яка зупиняє ці танкери, допомагає зупиняти війну. Я в цьому певен.

І важливо, щоб ми нарешті ухвалили необхідні законодавчі кроки в кожній країні та на європейському рівні, щоб ми могли не лише зупиняти ці танкери, а також конфіскувати нафту, яку вони перевозять. Це варто зробити, і це реальний інструмент для зменшення російських нафтових доходів.

Я також дякую вам за роботу над 21-м санкційним пакетом. Цей пакет потрібен, і я сподіваюся, його серйозно відчують у Росії та що він дійсно спрацює. І, будь ласка, давайте впевнимося, що він ударить по російських галузях та особах, які дійсно мають значення.

Давайте дамо новий імпульс нашій роботі в межах Коаліції охочих. Багато людей запитують, які практичні рішення Коаліція охочих вже може забезпечити. Давайте сфокусуємося на фінансовій стабільності як частині нашої безпеки.

Немає без фінансування жодної армії, і коли ми говоримо про європейську безпеку, ми говоримо про її основу – українську армію.

Наша армія має реальний досвід сучасної війни та змогла стримати силу розміром у російську агресію.

Ми маємо надати довгострокові безпекові гарантії для Європи, і це означає довгострокові гарантії, зокрема фінансові гарантії, для безпеки, стабільності та української армії.

Утримання армії, надання обладнання, яке їй потрібно, платня солдатам, фінансування військових контрактів – усе це потрібно. Коаліція охочих і ЄС як її найбільша частина – цієї коаліції – і ваші країни як її члени можуть виробити особливі фінансові інструменти, які потрібні для того, щоб зробити це можливим. Давайте про це подумаємо і давайте це зробимо й підготуємо.

І, звичайно, дипломатія.

Як уже сказав Антоніу, це дійсно дуже важливо. У нас була зустріч G7. Вона була більш позитивною, ніж те, що ми могли очікувати. Ми раді, що це була спільна позиція дійсно Групи семи. Не включно з Україною, а включно зі Сполученими Штатами. Тобто це дійсно були хороші сигнали.

Європа має бути так чи інакше за столом перемовин. Без Європи перемовин із Росією бути не може. Тому ми маємо говорити про це, і ми, я думаю, маємо на цьому сфокусуватися, щоб не влаштовувати хаос у контактах із росіянами. Всі розуміють: той чи інший формат контактів буде, але ми не маємо робити хаос у цьому. І, звичайно, Путін дуже зрадіє, якщо ми будемо розділені у Європі, у ЄС. Особливо із цими контактами. Він може грати в ігри, він відчуває, що може це робити, і вже не один раз він це робив. Це наш меседж.

Звичайно, ми хочемо закінчити цю війну до зими – через дипломатію, і, звичайно, це дуже важливо – і через тиск на Росію. Але ми розуміємо, з ким маємо справу. Путін – це війна. Тому якщо війна продовжиться, то нам буде потрібен зимовий пакет допомоги. Це нагальна річ. Це має охоплювати енергетичний пакет: газ, дизель. Я не знаю, що вони зруйнують цієї зими чи перед зимою. Тому я кажу: газ, дизель, бензин. Це залежить від ударів. І, звичайно, нам треба пакет із 300 ракет, щонайменше 300 ракет, антибалістичних ракет, на 3-4 місяці цих масованих ударів – на зиму. Я кажу про зиму. Допоможіть нам підготуватися до зими. Ми просимо вас про це зараз. У нас немає часу думати. У нас є лише один вибір – вирішити, що нам робити. Це останнє, що я хотів вам сказати.

Ще раз дякую всім, хто з нами. Тож дякую всім вам.

Дякую.