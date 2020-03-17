Звернення Президента України у зв’язку із запровадженням карантину

Усім привіт!

Почну не з офіційного «Доброго вечора, дорогі українці», а із забутого, проте дуже актуального сьогодні – «Здоровенькі були!»

Найперше, я дякую всім, хто дослухався поради й сьогодні залишився вдома.

Це справді дуже важливо для вашого життя та вашого здоров’я. Є й інший позитив у карантині: вперше за довгий час у Києві різко зменшився рівень забруднення повітря. І це не може не тішити.

Продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки, страхові компанії та всі державні органи працюють. Окрема подяка Верховній Раді, яка не пішла на карантин.

Депутати працюють у комітетах, а в разі необхідності ухвалення термінових законів зможуть швидко зібратись у залі засідань.

Країна не зупинилася, країна працює.

Тепер щодо українців, які поки що, на жаль, не вдома. Йдеться про тих, хто перебуває за кордоном і не встиг повернутися до 17 березня.

Найголовніше. Ми всіх вас повернемо. Когось швидше, когось – трішки пізніше, але ви обов’язково будете на батьківщині.

Щодо тих, хто полетів чартерами у відпустку на відпочинок.

Сьогодні держава надає максимальне сприяння туроператорам та перевізникам, щоб вони забрали українських туристів з віддалених куточків світу. Налагоджено планове повернення українців з Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Домініканської Республіки, курортних островів Азійсько-Тихоокеанського регіону, з Північної та Південної Америки.

Щодо інших громадян за кордоном. Вам необхідно зробити декілька кроків.

Перше. Зареєструйтесь у системі ДРУГ за ось цим посиланням. https://friend.mfa.gov.ua/

Там повідомте МЗС про країну, де ви перебуваєте, й надайте якомога більше інформації про суть проблеми у розділі «Коментар до подорожі».

Це дуже допоможе нашим дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому.

Якщо вам не вдалося зареєструватися, зверніться до українського посольства чи консульства на території країни, де ви перебуваєте. Це можна зробити електронною поштою або за телефоном гарячої лінії. Всі контакти ви знайдете на офіційних сторінках відповідних установ або на сайті МЗС.

Розділ: Посольства та консульства. Підрозділ: Дипломатичні установи.

Також ви можете написати на сторінках посольств і консульств у соцмережах.

Після – чекайте на подальші інструкції.

У місця найбільшого скупчення наших громадян будуть відправлені спеціальні рейси, які повернуть вас додому.

Також важливо. Нами сформовано так звані хабові точки. Потрапивши туди, ви зможете дістатися до України безкоштовно або за пільговими цінами.

Це такі міста: Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига та Вільнюс.

Уся детальна інформація буде на офіційному сайті МЗС.

Дорогі українці! Розумію, що вам непросто. Хтось не встиг повернутися, тому що авіакомпанія скасувала рейси, хтось застряг на кордоні, хтось потрапив на карантин у готелі. Але знайте – ми обов’язково вас витягнемо. Наші посли та консули працюють цілодобово. Для вирішення ваших проблем МЗС та Міністерство інфраструктури максимально мобілізовані.

Вчора 125 рейсів повернули додому 23 тисячі українців. Сьогодні – 50 рейсів і 10 тисяч українців. На завтра попередньо заплановано ще 40 рейсів.

Українців приймають аеропорти Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова та Львова. Вже повернулися літаки з Азербайджану, Вірменії, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Іспанії, Катару, Молдови, Об’єднаних Арабських Еміратів, Таїланду, Туреччини.

Українці, які планують повернутися в Україну на власному авто чи автобусі.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з обмеженнями в країнах, через які пролягатиме ваш маршрут. Інформацію щодо цього можна знайти в розділі новин на сайті МЗС. Також ознайомтеся з режимом роботи пропускних пунктів на державному кордоні України.

Відповідна інтерактивна карта доступна на сайті Нової митниці за ось цим посиланням. http://www.customs.gov.ua/?p=533

Окрім цього, дорогі українці, пам’ятайте, будь ласка, що важливо дотримуватися правил не тільки особистої, а й інформаційної гігієни.

Довіряйте інформації тільки з офіційних джерел. Тоді байки про розпилення хімікатів над Києвом будуть вас не лякати, а смішити.

Дізнатись усю актуальну інформацію щодо протидії коронавірусу можна: на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я, сторінках у фейсбуці та твіттері.

А також на офіційних телеграм-каналах МОЗ України та Коронавірус_інфо.

Відповіді на основні запитання про COVID-19 є тут: http://covid19.com.ua

І наостанок знову хочу закликати всіх без зайвої потреби не виходити на вулицю й залишатися вдома. Давайте використаємо цей час із максимальною користю та проведемо його з рідними та близькими. Будемо дивитися гарні фільми та читати хороші книжки.

Зараз у соцмережах усі питають один одного порад – що подивитись і що почитати. Моя сьогоднішня рекомендація така: роман «Вцілілий» Чака Поланіка та «Музей покинутих секретів» Оксани Забужко. І дуже рекомендую чудовий французький фільм «Один плюс один».

Бажаю нам усім 36,6.

Бережімо себе. Збережемо Україну!