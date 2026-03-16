Звернення Президента України Володимира Зеленського до парламенту Великої Британії

Дуже дякую. Щиро дякую.

Лорде-спікере, пане Спікере!

Пане Прем’єр-міністре, дорогий Кіре, пане Генеральний секретарю, дорогий Марку!

Шановні члени парламенту!

Шановні журналісти!

Пані та панове!

Дякую за всю вашу увагу до нас, до України, та за підтримку, яку Велика Британія і британський народ надають нам від початку повномасштабної війни Росії. Разом ми врятували багато життів. І можемо врятувати ще набагато більше. Зараз серед українців довіра до Сполученого Королівства є однією з найвищих порівняно з усіма нашими партнерами, і це абсолютно заслужено. Вона ґрунтується на вашій підтримці, вашому лідерстві та вашій співпраці з нами. Коли українці думають про Велику Британію, вони знають, що можуть їй довіряти. І я дякую вам за це. Дякую.

І я вдячний, що вам справді не байдуже, що станеться з безпекою, з нашими містами й селами, з нашими країнами, і з нашою Європою, і з нашим світом. Ми – ще одне покоління, яке має думати про те, що буде далі зі світом. Це означає, що ми вже в історії. Але від нас залежить, чи історія зупиниться на нас, чи продовжиться – як історія людства. Не штучного інтелекту, не дронів, не чогось такого… Чи це досі буде світ, у якому люди живуть над землею, під сонцем, а не під землею, під бетоном, лише щоб залишатись у безпеці? Це вирішувати нам. І ми тут, у цій великій будівлі британського парламенту, спокійні й у безпеці, не в укритті. Дорогою сюди ви бачили над вулицями гілки дерев, а не захисні сітки від FPV-дронів. І всі ми тут трохи хвилюємося, чи є поруч швидкий мобільний інтернет або Wi-Fi, а не про те, чи чергують біля нас сильні мобільні підрозділи протиповітряної оборони. Такий спосіб життя – відкритий простір, звичайні вулиці, звичайні будівлі, не під землею – здається таким простим, таким звичним, ніби він був завжди. Майже неможливо уявити, що це може закінчитися. Але що гарантує, що це триватиме? Лише наша рішучість.

Світ увійшов у зовсім новий час – час дронів, час штучного інтелекту. Це означає еволюцію зброї – еволюцію війни та еволюцію злочинності.

Ніхто не може передбачити, куди приведе ця еволюція. Але ми маємо не відставати від неї, і більше того – маємо випереджати її.

Люди хочуть визначеності. І це завжди найсильніша вимога, яку будь-яке суспільство висуває до своїх лідерів. Люди хочуть знати, що принесе завтра. І люди хочуть вірити, що завтра для їхніх дітей, для їхніх родин буде принаймні не гіршим, ніж сьогодні для них. І коли вони не бачать майбутнього, люди починають підтримувати тих, хто відкидає все, пропонуючи щось зовсім інше, щось таке, що може зруйнувати самі основи суспільства…

Тож ми повинні мати відповідь, що завтра буде принаймні безпечним. Це основа. Без безпеки немає сильної економіки, немає соціальних послуг, які справді працюють, і немає справжньої надії – надії на нормальне життя, життя для наших дітей. І це наш обов’язок – обов’язок цього покоління лідерів, які діють зараз. Ми маємо забезпечити реальну безпеку. Безпеку на вулицях, безпеку вдома, захист нашої культури, справжню повагу до прав і безпеки наших людей, а також національну безпеку, перевірену війною.

Пані та панове!

Зараз на Близькому Сході та в регіоні Затоки перебуває 201 українець. І ще 34 готові до відправлення туди.

Це військові експерти – експерти, які знають, як допомогти, як захищатися від «шахедів». Наші команди вже в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії та прямують до Кувейту. Ми також працюємо з кількома іншими країнами: домовленості вже досягнуті. Ми не хочемо, щоб цей терор іранського режиму проти його сусідів мав успіх.

І я направив цих військових експертів на прохання наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Фактично це є частиною Drone Deal, що ми запропонували Сполученим Штатам, над якою ми працювали разом і яка досі залишається на столі переговорів.

І ми готові пропонувати подібні домовленості всім нашим надійним партнерам – від практичної співпраці у сфері дронів до майбутніх оборонних союзів. Не думаю, що хтось захотів би залишити поза своєю системою безпеки перевірену війною силу та потенціал України. Якщо ж хтось так зробить, це буде нерозумно. Сполучене Королівство чітко бачить ці можливості. Наші домовленості завжди міцні, і я радий, що сьогодні ми підписали декларацію з Прем’єр-міністром. Дуже дякую, Кіре.

Армії на Близькому Сході та в регіоні Затоки мають хороший захист від ракет, зокрема від іранської балістики. Системи Patriot і THAAD працюють ефективно, хоча й коштують дорого. Однак терористичні режими завжди шукають способи прорвати оборону та здешевити вбивства.

Іран багато років тому розпочав виробництво «шахедів» – ударних дронів, які зараз, після модернізації, стали навіть небезпечнішими за ракети.

Нам в Україні довелося навчитися, як від них захищатися. Близько трьох років тому Росія отримала «шахеди» від іранського режиму. Ці дрони призначені для знищення дорогих об’єктів критичної інфраструктури без великих витрат. Іран навчив Росію, як їх запускати, і надав технологію для їх виробництва. Потім Росія їх модернізувала. І зараз у нас є чіткі докази того, що іранські «шахеди», які використовуються на Близькому Сході, містять російські компоненти.

Тож те, що сьогодні відбувається навколо Ірану, не є для нас далекою війною – через співпрацю між Росією та Іраном. І ми не вважаємо, що маємо право залишатися байдужими, навіть якщо нас від людських страждань чи спільної небезпеки відділяє океан, хай який великий і прекрасний, чи будь-що інше. Балістичні ракети можуть вражати цілі за тисячі кілометрів. Дрони можуть робити те саме. Але якщо зло переможе, еволюція війни здолає будь-яку відстань на землі – не допоможуть ні океан, ні пустеля, ні гори. Ось чому варто допомагати захищати життя.

Режими в Росії та Ірані – це брати по ненависті, і саме тому вони брати по зброї. А ми хочемо, щоб режими, збудовані на ненависті, ніколи не перемагали – ні в чому. І ми хочемо, щоб такі режими не загрожували Європі чи нашим партнерам. Чи можемо ми просто жити поруч із такими режимами? Україна намагалася жити в мирі з Росією, і отримала два вторгнення за десять років. Такий результат. За час існування цього режиму в Ірані на Близькому Сході не було жодного року справжнього миру. І ми входимо в період, коли такі режими отримують нові засоби для вбивств – дешеві, далекобійні, з використанням ШІ – та, як і раніше, просто тому, що хочуть вас знищити і можуть змусити власний народ працювати на війну.

Один іранський «шахед» коштує близько 50 тисяч доларів. Щоб його збити, партнери часто використовують ракети – деякі вартістю до 4 мільйонів доларів – або бойові літаки, що також дуже дорого коштує. Іранці знали, що жодної системи ППО у світі буде недостатньо, щоб зупинити такі дрони – таку кількість дронів. І саме ми це змінили. В Україні ми зупиняємо один такий дрон двома-трьома перехоплювачами, малими перехоплювачами, які загалом коштують менш ніж 10 тисяч доларів. Тож наш підхід набагато економніший за будь-що, що використовують сьогодні наші партнери.

Дорогі друзі!

Ми маємо розбудовувати безпеку таким чином, щоб еволюція безпеки випереджала еволюцію війни.

І йдеться не лише про атаки з боку держав. Ми маємо бути готові до будь-яких ударів, зокрема з боку недержавних суб’єктів: злочинних мереж, терористичних угруповань і навіть окремих осіб, які можуть отримати доступ до таких технологій. Із поширенням дронів масовані атаки вже не коштують мільярди – вони коштують набагато менше. Їх уже можуть собі дозволити не лише багаті безумці на кшталт Путіна. На жаль.

Але навіть зараз він все ще отримує гроші через послаблення санкцій щодо його нафти. І, звісно, я дякую вам. Дякую за те, що Велика Британія цього не робить. Дуже дякую. У нас однакове бачення: сильна підтримка України, сильні санкції проти Росії та сильні спільні оборонні проєкти – це єдина основа ефективної дипломатії для припинення цієї війни. Агресори не завершують війни тому, що раптом так захотіли. Вони зупиняються, коли не можуть більше продовжувати. Ось чому тиск є надзвичайно важливим. Дякую, що Британія це розуміє. Дякую.

Просто зараз у мене є доказ того, що еволюція безпеки може бути швидкою і дешевшою, ніж старі оборонні системи. Це iPad із програмним забезпеченням, яке дає нам змогу контролювати нашу безпеку в режимі реального часу. Це правда. У нас є ці iPad’и – у мене є один, у мого Прем'єр-міністра також, у нашого міністра оборони та в наших найвищих військових командувачів – у них вони є. Він дає нам змогу бачити лінію фронту в Україні й навіть кожного вбитого ворога – з відеодоказами. Наразі 90 % втрат Росії на фронті – це результат роботи наших дронів. Ось чому так важливо знати, хто має перевагу у сфері дронів, а також діяти швидко й сильно в обороні від них.

На iPad’i також відображається кожен удар у нашому небі, у нашій морській зоні, а також наші далекобійні удари по Росії. Це дає нам контроль у режимі реального часу над безпекою людей, нашої інфраструктури та енергетичного сектору.

І я вірю, що еволюція безпеки дасть змогу кожному лідеру, кожному міністру оборони й навіть пересічним громадянам мати такі інструменти, а разом із ними – високий рівень захисту життя. Лідери та міністри працюють для людей. І лідери мають владу саме тому, що люди довіряють їм свою безпеку.

З такими інструментами люди не просто довірятимуть – вони зможуть на власні очі бачити, що робиться для їхньої безпеки. В режимі реального часу.

Ми детально бачимо кожну масштабну російську атаку на наші міста: місця запуску, траєкторії польоту, ймовірні цілі. Система дає нам змогу аналізувати кожну атаку та реагування нашої оборони загалом.

У режимі реального часу ми бачимо, що відбувається в небі та які ресурси використовуються для нашого захисту. Це чіткий спосіб зберігати контроль і адаптуватися до поточної ситуації.

В Україні майже немає ночей – це правда – немає ночей в Україні без атак російських «шахедів»: іноді сотні ударних дронів і десятки ракет за одну ніч. Але рівень перехоплення становить близько 87-90 %. І цей показник був би вищим, якби в нас було достатньо інвестицій в оборонне виробництво та достатньо ракет для протидії балістиці. Це наші дві основні прогалини – фінансування та ракети для систем Patriot. Саме тому ми працюємо над залученням партнерів до виробництва та допомагаємо Європі розбудувати всю необхідну систему протиповітряної оборони.

Ось масштабний удар у ніч на 14 березня. Загалом було задіяно, уявіть собі, майже 500 російських повітряних засобів ураження: 430 дронів і 68 ракет різних типів. І ми збили більшість із них.

І в режимі реального часу на цьому iPad’і, у нашій системі, ми могли бачити, як працюють наші літаки, де застосовується радіоелектронна боротьба та як розгортаються перехоплювачі. Звісно, працюють і наші мобільні підрозділи протиповітряної оборони. І ми бачимо все це на iPad’і – по всій країні й аж до кожного окремого удару: як працювала оборона, що потрібно виправити, які рішення в яких районах дадуть найкращі результати. Ми робимо це після кожної російської атаки. Тобто щодня.

Саме ця багаторівнева оборона забезпечує те, що Росія не може знищити нас із повітря. Кожен елемент системи має використовуватися. Наш найновіший елемент – дрони-перехоплювачі. Коли дозволяють умови та погода, ми застосовуємо їх сотнями щодня. Це працює завдяки нашому виробництву в Україні та разом із нашими партнерами – Sting, Merops, P1-SUN та інші… І я радий, що ми маємо спільний проєкт із Великою Британією – дрони OCTOPUS. Це вдале рішення. Успішні перехоплення залежать від правильно розміщених позицій наших воїнів, налаштованих так, щоб покривати якомога більше маршрутів дронів. І це постійне полювання – уночі, а тепер і вдень.

І ви бачите, скільки систем Patriot та інших систем протиповітряної оборони є на Близькому Сході та в регіоні Затоки, але безпеки все одно недостатньо. Чому? Чому безпеки недостатньо? Тому що зброя іранського режиму еволюціонувала швидше, ніж оборона в цих країнах. Це проблема, яку потрібно розв’язати і яку можна розв’язати. І якнайшвидше. Ми всі розуміємо, що буде далі. Штучний інтелект уже є в багатьох пристроях, які ми використовуємо щодня. Незабаром майже все працюватиме на ньому. І зброя також, стаючи ще смертоноснішою, адже вона діятиме швидше, ніж будь-яка людина.

Створюючи захист від сьогоднішньої зброї – інвестуючи в еволюцію безпеки, – ми також готуємося до зброї завтрашнього дня. Можливо, ми запобігаємо проблемі. І якби світ зупинив Путіна ще у 2022 році, сьогодні нам не довелося б думати про те, як захищатися від війни дронів. Без його війни проти України світ, можливо, уникнув би масової війни дронів – дешевої та смертоносної – на багато років…

І якщо разом із партнерами на Близькому Сході ми створимо систему, подібну до української, вони зможуть у режимі реального часу відстежувати атаки з боку Ірану або хуситів, аналізувати їх, постійно вдосконалювати свою оборону, забезпечуючи людям, критичній інфраструктурі та торговельним маршрутам справжню безпеку.

Сьогодні лише кілька «шахедів» можуть порушити постачання нафти в масштабах, що впливають на цілі регіони, або знищити установки опріснення води та вдарити по мільйонах людей у найболючіший спосіб. Вартість життя зростає всюди. І терористи по всьому світу вчаться, що вони також можуть робити. І ми всі знаємо рішення, які можуть цьому запобігти.

Дехто може думати, що достатньо просто купити перехоплювачі, і захист гарантований. Але все не так просто. Ключове – це система. Система має значення. Уже були випадки, коли партнери купували перехоплювачі, але все одно були змушені просити про допомогу, бо не мали системи для їх використання. А без системи будь-який перехоплювач – це просто іграшка, а не справжній захист.

То що ж ми маємо?

По-перше, ми здатні виробляти щонайменше 2 тисячі ефективних і перевірених у бою перехоплювачів щодня. Ми можемо виробляти більше – це залежить від інвестицій. Нам потрібно близько тисячі перехоплювачів на день, і щонайменше ще тисячу в день ми можемо постачати нашим союзникам.

По-друге, ми знаємо, як створювати радарне й акустичне покриття, щоб реагувати на наближення «шахедів» та інших дронів.

По-третє, у нас є програмне забезпечення, яке дає радарам змогу працювати навіть під дією РЕБ. У режимі реального часу ми аналізуємо частоти противника й реагуємо на них.

І завдяки цій системі ми розуміємо, наскільки ефективною є наша оборона від майже кожного ударного дрона, і можемо змінювати розташування наших позицій і засобів ППО, щоб досягати кращих результатів. Цей iPad дає повний контроль над ситуацією, тому що в нас є система використання наших засобів оборони.

Якщо «шахед» потрібно зупинити в Еміратах, ми можемо це зробити. Якщо його потрібно зупинити у Європі або в Сполученому Королівстві, ми можемо це зробити. Це питання технологій, інвестицій і співпраці. І те, що ми пережили цю зиму, яку Росія намагалася зробити смертельною для всіх наших сімей, показує, що наші рішення працюють. Головне – продовжувати їх удосконалювати відповідно до загроз, із якими ми стикаємося, і тих, що ще попереду. Еволюція загроз ніколи не зупиняється.

Наприклад, ваші військові бази на Кіпрі. Такий вигляд могла б мати наша безпекова пропозиція: наші експерти розміщували б групи перехоплення, розгортали б радари та акустичне покриття, і все це працювало б. Якщо Іран здійснить масштабну атаку, подібну до російських атак, ми гарантуємо захист. Саме таке посилення ми пропонуємо, і воно невдовзі може знадобитися по всій Європі.

І дрони можуть запускати не лише із суші, а й із кораблів у морі. Такі далекобійні удари вже не є рідкістю. Різні країни вже використовують їх. А з огляду на те, що у європейських морях досі є багато танкерів із російського тіньового флоту, запуск дронів із таких суден уже не є чимось неочікуваним.

Україна не мала сильного флоту, як Британія чи деякі інші наші партнери. Але ми відтіснили те, що залишилося від російського флоту, у віддалені бухти Чорного моря, де їхні кораблі ховаються від українських морських дронів. Це зовсім нова безпекова реальність у нашому морі. Російський флот, який був сильним, не має ефективного способу протидіяти нашим дронам. Їхня оборона була сильною – ми цього не заперечуємо, – але наші системи морських дронів продовжують еволюціонувати, і ми зробили ставку на швидкість цієї еволюції. І ми перемогли – вибороли наше море.

Ми починали з простих морських дронів-камікадзе. Потім створили дрони з турелями, які можуть збивати гелікоптери. Тепер у нас є дрони, здатні збивати російські винищувачі з моря. Ми розробили катери, які несуть інші дрони. Також маємо катери, що завдають ударів по цілях на суходолі з моря. І ми розробляємо більш стійкі дрони, які можуть довше й ефективніше діяти в морі. Незабаром – і не в далекому майбутньому – у нас будуть системи, здатні працювати навіть в умовах океану. Ми також активно працюємо над підводними системами. Тож, стикаючись із загрозами в Чорному морі, ми знаходимо правильні безпекові рішення. І ці рішення можна використовувати і для розв’язання ваших питань, зокрема в таких складних ситуаціях, як сьогодні в Ормузькій протоці. Дрони можуть розв’язувати проблеми, які іноді не під силу навіть флоту.

Звісно, ми також маємо повну інформацію про те, що відбувається на землі. Про реальну ситуацію в Україні. На лінії фронту – повністю. Цей iPad дає повний контроль над переміщенням уздовж лінії фронту. Усі зміни відстежуються і повністю перевіряються – за будь-який період, а не лише частково. Україна збирає, аналізує та використовує дані про всю ситуацію на полі бою. Ми відстежуємо кожен бій і кожну зміну вздовж лінії фронту.

Ми також маємо відеодокази майже для кожної цифри російських втрат, про які повідомляємо. Лише цієї зими Росія втратила понад 92 тисячі вбитими та важкопораненими – кожен випадок підтверджений відео. Тож це люди, які вже не повернуться на поле бою. Це перший у світі приклад повного цифрового відстеження війни.

Росія може намагатися вводити в оману супутники чи коригувати звіти в найвищих кабінетах по всьому світу. Але якщо цей iPad показує, що Куп’янськ – це наше велике місто в Харківській області – якщо Куп’янськ під нашим контролем, значить, це правда. Якщо він показує, що за останні 30 днів ми повернули більше території, ніж Росія захопила, значить, це правда. Чіткі цифри. Чіткі позиції на мапі.

І без такого цифрового відстеження – і без системи збору та аналізу реальних даних із поля бою – неможливо ефективно вести сучасну війну, захищати свою країну, керувати економікою воєнного часу чи зрозуміти ціну миру, коли цю агресію буде зупинено й буде гарантовано справжню безпеку.

Пані та панове!

Наша віра в те, що ми можемо зупинити навіть значно сильнішого ворога й гарантувати справжню незалежність і справжню безпеку, – це не щось абстрактне.

Українці – практичні люди, дуже практичні. Україна сьогодні є найкращим місцем для виробництва дронів і розвитку технологій. Це також одне з найкращих місць для виробництва артилерії та для випробування того, що справді працює – і в озброєнні, і в тактиці. Українці створюють нові способи захисту життя на полі бою, у наших містах, селах, у нашій інфраструктурі, на морі та в небі. І ми не стали настільки технологічними випадково. Наша сила протягом понад чотирьох років повномасштабної війни також не є випадковістю. Це результат роботи. Це результат системи. І ми пропонуємо реальну оборонну співпрацю – і вже працюємо разом – не з нуля.

На сучасному полі бою – на землі, у повітрі, на морі – успіх залежить від швидкості та від розумних, системних рішень. І це наша відповідь Росії. Ми не кажемо, що Росія не здатна до інновацій, – здатна. Але вона робить це, щоб убивати. Убивати, калічити, руйнувати – це те, що в неї виходить найкраще. Так само, як і в аятол.

Це видно на прикладі еволюції «шахедів»: від чогось на кшталт зброї раптового нападу до дронів, які швидші, смертоносніші й уже використовують штучний інтелект.

Але ми знаємо, як це зупинити, бо в нас є система. Система оборони, яка працює з тим, що використовуєте ви та інші партнери. У нас є сильна координація між фронтом і нашою оборонною промисловістю. І є ще дещо – майстерність і мислення українських воїнів. Часто ідеї з одного підрозділу, однієї бригади, коли їх масштабують, розв’язують проблеми, які, колись здавалося, неможливо розв’язати. Усе це працює разом.

І це допомагає нам воювати з меншими ресурсами, ніж у Росії, але з більшою гідністю. Гідність – це найголовніше, що в нас є: гідність нашого народу.

Ми маємо йти далі. Ми маємо разом будувати сучасні Сили оборони. Тільки разом, із вами, з нашими союзниками. У Європі ми повинні виробляти всі рівні протиповітряної оборони – проти дронів і всіх типів ракет, зокрема балістичних. Наші моря мають бути безпечними, а наші сили в інших морях – захищеними від усіх загроз. Європа має не лише цей потенціал – вона також має місію: захищати не тільки себе, а й те, у що вона вірить. Ми віримо в людей, у їхні права та свободу. Ми віримо в культуру. І ми хочемо, щоб нації жили у справжньому мирі, міцному мирі, а спільноти – у повазі. Разом Європа – це глобальна сила, без якої світ не може обійтися і якій ніхто не здатен протистояти. Ми маємо примножувати цю силу і можемо це зробити. І ми маємо керувати нею – і можемо.

Ми маємо діяти зараз, щоб майбутні покоління сказали: ці лідери діяли тоді, коли це було справді важливо. І щоб люди жили в безпеці.

Ми готові зробити все, щоб наша оборона залишалася попереду тих, хто хоче вбивати. Будь ласка, працюйте з нами якомога тісніше, щоб ні Києву, ні Лондону, ні будь-якій із наших столиць не довелося ховатися під сітками від дронів або жити під бетоном – без безпечного неба, безпечної землі чи безпечних морів, у світі, де дрони правлять замість людей.

У вас мають бути такі інструменти, як цей iPad, тобто система захисту. Система, яку ми можемо побудувати разом.

Сьогодні я розпочав свій візит з аудієнції у Його Величності Короля Чарльза. І я передав йому iPad. Справді, так просто. На знак поваги та вдячності. А також для зміцнення нашої співпраці зі Сполученим Королівством, із вашою великою країною.

Дуже вам дякую.

І Його Величність запитав у мене, чи є в мене ще один iPad. Я сказав: «У мене залишився тільки мій власний, і я не можу його віддати». А Його Величність сказав, що поділиться з Прем'єр-міністром.

Дуже вам дякую.