Звернення Президента України з нагоди Дня Державного прапора

Слава Україні!

Шановні наші воїни! Всі українці, українки!

Сьогодні важливий день – день однієї з наших найбільш сильних емоцій – відчуття, яке буває, коли ти вдома або коли ти впізнаєш своїх і своє. І де б ти у світі не був, у яку б країну ти не приїхав, коли помічаєш український прапор, розумієш, що поруч із тобою, може, і незнайомі тобі особисто люди, але це точно знайомі серця.

Кожен з нас протягом життя тисячі разів бачить синьо-жовтий прапор. І це вже так поширено в нас: коли йдеш вулицями наших міст – будь-якої нашої громади, – завжди десь обов’язково зустрічаєш наш державний прапор. На будівлях, на флагштоках, під склом машин чи в когось на наплічнику, і це дуже важливо для людей – саме так позначити свою любов до України. Але коли ти постійно серед наших символів, іноді, можливо, перестаєш сприймати їх як щось дійсно особливе. Хоча це насправді завжди щось особливе.

Саме цей прапор – це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють: зло минуло. Цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. І вони бережуть цей прапор, вони бережуть його, бо знають: ми свою землю не подаруємо окупанту. Цей прапор символізує найдорожче для сотень тисяч наших воїнів – чоловіків і жінок з усієї нашої України, які захищають не лише той чи інший окремий напрямок, не тільки Вовчанськ чи Добропілля, а всю нашу Україну і, ризикуючи своїм життям, виборюють право на життя для всієї нашої держави. І немає такої столиці у світі, де б поважали життя і водночас не поважали б наш український прапор, – усюди, де життя є справді цінністю, партнерство з Україною стає цінністю. Україна об’єднує найкращих. І вже зробила спільною думкою багатьох, що тільки разом з Україною може бути досягнута гарантована безпека для демократичних націй.

І хай кожен, хто зробив свій власний внесок у таку силу українських кольорів, сьогодні почує ці слова. І ці слова передусім слова вдячності. Це абсолютно заслужено.

Я хочу подякувати сьогодні всім – кожному, кожній, хто бореться заради нашої держави і людей. Ми дякуємо всім, хто працює в інтересах України і нашої з вами незалежності. Я дякую кожному, хто свою особисту силу додає до сили української нації. І обов’язково пам’ятаємо наших героїв різних часів, які з нашим українським прапором у руках, на шевронах чи просто в серці билися заради нас, заради України, боролися за її власну волю та, на жаль, загинули в боях. Ми пам’ятаємо їх та не прощаємо ворогу наших втрат. Прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання пам’ять усіх наших полеглих героїв…

Дякую. Хай живе Україна! Хай завжди гордим буде наш синьо-жовтий прапор!

З Днем прапора, шановні українці!

Слава Україні!