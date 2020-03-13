Звернення Президента України з нагоди Дня українського добровольця

Шановні українці!

Сьогодні ми відзначаємо День українського добровольця. Це день істинних патріотів, які у вирішальний час стали на захист незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Вкрай важливим для нас є збереження світлої пам'яті про героїв- добровольців, адже поки жива пам'ять про тих, хто зробив перший мужній крок на захист України в тяжкий для неї час, хто віддав найцінніше - своє життя, доти не згасне воля до боротьби за наше майбутнє, майбутнє наших дітей.

Завдяки самовідданості й героїзму, продемонстрованих воїнами- добровольцями у боях із російським агресором, добровольчий рух назавжди увійшов в історію України й надалі залишатиметься підтвердженням волелюбності українського народу та незламності його духу.

Мною було підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції», який Верховна Рада України ухвалила 4 грудня минулого року.

Законом передбачено надання статусу учасників бойових дій добровольцям, які захищали та захищають територіальну цілісність України і виконували та виконують бойові завдання в районі проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил. Радий, що перші посвідчення учасника бойових дій вже отримали наші герої-добровольці.

Я щиро вдячний за те, що й сьогодні багато хто з вас, набувши безцінного досвіду, продовжує виконувати бойові завдання на сході батьківщини у складі оновленого українського війська.

Звертаюся до Кабінету Міністрів України з проханням активізувати роботу щодо створення Меморіалу українських героїв та Національного меморіального комплексу для почесного вшанування загиблих у ході бойових дій на сході України. Прошу також опрацювати питання заснування відомчої нагороди для відзначення учасників добровольчого руху.

Україна має достойно вшановувати добровольців, які повернулися з фронту.

Слава нашим добровольцям!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ