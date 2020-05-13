Звернення Президента України з нагоди Всесвітнього дня донора крові

Шановні співвітчизники!
Сьогодні у світі відзначається День донора крові.
У цьому році заходи в рамках Всесвітнього дня донора крові відбуватимуться під гаслом «Здавати кров в ім'я здорового світу», метою яких є привернення уваги до особистого внеску кожного донора у збереження здоров' я людей. Саме тому закликаю усіх замислитися над вічними людськими цінностями, такими, як співчуття і любов до ближнього, доброта й альтруїзм, що, безперечно, є базовими принципами системи донорства.
Переконаний, що доступ пацієнтів до достатніх запасів безпечної крові та продуктів крові може бути забезпечено лише завдяки регулярному добровільному та безоплатному донорству і є ключовим компонентом системи національної безпеки країни.
Щиро бажаю усім міцного здоров' я, щастя і благополуччя.