Звернення Президента Володимира Зеленського щодо рішень РНБО, ситуації на Донбасі та підтримки України з боку США 

Шановні громадяни України!

Ви напевне чули словосполучення «чорна п’ятниця». Це день великого розпродажу, коли люди отримують можливість купити різні товари з великою знижкою. В Україні з’явилася своя версія «чорної п’ятниці». У цей день особи, що займалися «великим розпродажем» стратегічних підприємств, природних ресурсів, високих державних посад, торгували безпекою, стабільністю та майбутнім України, отримують по заслугах. Українська «чорна п’ятниця» проходить не раз на рік, а майже щотижня. І сьогодні, після чергового засідання Ради національної безпеки і оборони України, «чорна п’ятниця» настала для низки фізичних та юридичних осіб.

Передусім мова про контрабанду. Це економічний тероризм проти України. За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет.

З них понад 100 мільярдів – внаслідок неефективної роботи митниці.

Сьогодні, вперше в історії України, запроваджені персональні санкції, зокрема заблоковані активи та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, Апарату РНБО, можна назвати топ-десяткою української контрабанди. Хочу підкреслити, що боротьба з контрабандою буде продовжена, сьогодні – це перша десятка, але точно не остання.

Крім того, відсторонено від роботи десятки посадовців митних органів. А ще ми готуємо законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування.

Далі. На виконання рішення РНБО від 19 лютого відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави. У процесі передачі виявилося, що протягом 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопроводу. Це диверсія, наслідком якої будуть кримінальні справи та кримінальна відповідальність.

Причетним до цього особам скажу коротко, цитатою з відомої комедії: «Ваше дело – труба!»

Також сьогодні було презентовано Центр протидії дезінформації, який уже розпочав свою роботу. Він стане інформаційним щитом України і зробить усе, щоб «чорна п’ятниця» настала для всіх пропагандистів та інформаційних диверсантів як зовні, так і всередині країни.

Насамкінець про найважливіше – щодо ситуації на Донбасі.

Збереження режиму повного припинення вогню є запорукою продовження важких, але дуже необхідних переговорів у Мінському та Нормандському форматах. Укотре наголошу – наша армія здатна дати відсіч будь-кому. І це посилює наші позиції для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом, який обрала Україна для реінтеграції тимчасово окупованих територій та повернення наших людей.

На цьому шляху ми маємо повну та незмінну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи та Сполучених Штатів Америки. І одним з підтверджень цього є розмова, яку я провів сьогодні з Президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії.

Згадавши події 6 січня у США, Президент Байден відзначив, як важливо США та Україні сьогодні захищати демократію в наших державах. Особливо коли загрозу їй становить значна кількість олігархів, які зацікавлені у дестабілізації та послабленні державних інституцій.

Було відзначено та підтримано втілення й продовження реформ в Україні, зокрема антикорупційної, судової та реформи Конституційного Суду. За словами Президента Байдена, у питаннях боротьби з корупцією США та Україна – брати по зброї.

Також ми говорили про участь США у Кримській платформі та про майбутній візит Президента Байдена в Україну.

Наостанок, шановні громадяни, традиційно бажаю всім вам міцного здоров’я, 36 і 6 і класної, не чорної, а сонячної, легкої, приємної суботи та неділі. Власне, як і всіх інших днів тижня.

Бережіть себе, своїх близьких та нашу Україну!