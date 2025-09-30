Звернення Президента з нагоди Дня захисників і захисниць України

Шановні наші воїни!

Усі наші захисники й захисниці!

Кожен, хто обрав для себе абсолютно гідний шлях захисту нашої незалежності, нашої держави, наших людей, права українців жити вільно на своїй землі. Сьогодні ваш день – день мільйонів, усіх, хто присвячує своє життя життю України.

День, коли українці вітають своїх захисників і захисниць. День, коли згадуємо полеглих воїнів. День, коли українці звертаються з молитвами, щоб Покрова Пресвятої Богородиці оберігала нашу державу. Україна є на цій землі, і це не подарунок, це не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого, а заслуга нашого народу. Це здобутий українцями результат – своя державність, своя культура, своя незалежність. Люди наші витримали десятки спроб завоювання нашої держави, завоювання України. Українці пройшли через століття пропаганди того, що начебто в нас не може бути самостійного національного життя. Але кожна спроба – кожна – підкорити Україну завершувалася тільки тим, що Україна відроджується. Всі спроби стерти Україну та українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипались. Україна пережила не просто когось одного, хто намагався зжити зі світу наших людей. Україна пережила всіх їх, хто цього хотів. Вистоїть Україна й зараз – проти цієї Росії, без сумніву, вистоїть. Ми обов’язково захистимо нашу державу.

Дорогі українці та українки!

Сьогодні день мільйонів. Мільйонів хоробрих. Мільйонів українців, які родом із різних регіонів, але разом. Мільйонів, які не побоялись. Мільйонів, які не зрадили. Мільйонів, які мріють про завершення цієї війни і які діють, щоб мир настав швидше. Українці не вперше захищаються від Росії, але зараз – найбільш далекобійно, найбільш ефективно. І саме зараз треба захиститися так, щоб наші діти, усі наші діти, усі наступні покоління були гарантовано вільні від війни, від терору, від ударів, від будь-яких загроз. І саме це є нашою метою. А це означає, що Україна точно не втрачатиме своєї сили, набутої за роки війни і найбільшої в нашій історії. Україна не втрачатиме партнерів – справді глобальної підтримки, якої завжди так не вистачало Україні в минулі часи. І Україні завжди потрібні будуть саме такі люди, як ви, наші захисники й захисниці. Напередодні я підписав укази про відзначення наших людей державними нагородами, і це понад 1600 українців та українок. Це різні люди, різні складові нашого захисту: Збройні Сили України, Національна гвардія України, наші розвідки, Служба безпеки України, наші прикордонники, наша бойова Національна поліція України, наш зв’язок, наші рятувальники – і це справді героїчні працівники й працівниці ДСНС України, які завжди на захисті життя. Дякую всім вам і кожному, хто як ви!

Від початку цієї війни, від початку повномасштабного вторгнення вже майже 124 тисячі наших людей відзначені державними нагородами саме за захист, саме за оборону нашої держави та людей. Це лише частина подвигу українського народу. Ми пишаємося нашими людьми.

І сьогодні ми також продовжимо традицію урочистої клятви українських ліцеїстів – достойних людей достойної країни, майбутнього України, яка навчилася бути технологічною, уміє бути справжнім лідером і надихає багатьох інших у світі.

В очах наших людей нерідко буває сум і буває втома – і не без цього, на жаль, у час війни, – але все ж частіше в наших очах гордість – гордість за державу, гордість за Україну, гордість за українців, за все, чого ми досягаємо нашим захистом. І це справедливо. І хай ця наша гордість за Україну завжди буде заслуженою.

Я дякую кожному й кожній, хто захищає Україну! І пам’ятаємо, якою ціною дається цей захист. Ми пам’ятаємо кожне життя, кожне ім’я. Я прошу зараз ушанувати хвилиною мовчання пам’ять усіх наших героїв різних часів, які билися заради України, зміцнювали нашу Україну, працювали заради неї і віддали своє життя, щоб Україна жила.

Дякую! Дякуємо всім вам!

Слава Україні!