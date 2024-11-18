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Звільнені з російського полону цивільні матимуть право на відстрочку від мобілізації: Верховна Рада підтримала законопроєкт

20 листопада 2024 року - 19:22

Звільнені з російського полону цивільні матимуть право на відстрочку від мобілізації: Верховна Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 12104 щодо уточнення підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. «За» проголосували 304 народні депутати.

Серед важливих змін – надання права на відстрочку від мобілізації тим, чиї близькі родичі зникли безвісти, та звільненим із російського полону цивільним.

Наприкінці жовтня Президенту Володимиру Зеленському під час зустрічі з представниками громадянського суспільства передали лист-прохання від рідних звільнених полонених щодо можливості запровадження відстрочки від мобілізації для цієї категорії українців та українок. 

Глава держави доручив займатися цим питанням заступниці керівника Офісу Президента Ірині Верещук. Минулого тижня вона провела зустріч із представниками правозахисних організацій та рідними утримуваних у полоні цивільних, під час якої вони напрацювали формулювання змін до відповідного законопроєкту. Члени профільного комітету ВРУ обговорили запропоновані правки та під час засідання проголосували за них.

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