Звільнення Мощуна стало одним із поворотних моментів нашої боротьби й початком ворожого кінця – Глава держави

Президент Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті захисників України, які загинули під час оборони та звільнення від російських окупантів села Мощун на Київщині.

Глава держави віддав шану загиблим захисникам України біля пам’ятного знака «Янголам перемоги» в Мощуні.

Володимир Зеленський наголосив, що український народ упродовж століть у різних битвах своєю звитягою доводив право називатися незламним народом незламної країни.

На переконання Президента, битва за Мощун стала одним із переломних моментів в історії сучасної України.

«Я разом з усіма вами сьогодні тут, де рік тому відбувалися події такого масштабу й такого значення. Це битва за Мощун – невелике село, яке стало місцем великої відваги, великого подвигу наших великих людей. Ваших великих рідних і близьких. Невелике село біля Києва, що стало його великим щитом», – констатував Глава держави.

Як зазначив Президент, більш як два тижні поспіль у безупинних і важких боях українські воїни стримували тут ворожу навалу та знищували елітні підрозділи десантних військ РФ, морської піхоти.

«Окупанти тричі намагалися здійснити тут переправу основних сил і прорватися на Київ. Наші бійці тричі не давали цього зробити. І зрештою відтіснили ворога та змусили його відступити. Втримавши Мощун, ми захистили столицю. Не впали. Вистояв Київ, а з ним – і вся Україна», – наголосив Володимир Зеленський.

На переконання Президента, розгром російського угруповання, що наступало, в Мощуні став одним із поворотних моментів боротьби України за свою свободу й початком кінця ворога. А 21 березня 2022 року – важливий день, який додав нам віри й сили, день, коли ми почали звільнення своїх земель, почали гнати загарбників з України.

Глава держави зауважив, що рік тому наша країна не мала сучасних протиракетних систем, танків, але мала найголовнішу зброю – єдність мільйонів українців та їхню готовність захищати свій дім і свою державу.

Володимир Зеленський нагадав, що після переможної битви за Мощун було звільнено низку інших населених пунктів України: Макарів, Ірпінь, Гостомель, Бородянку, Ворзель, Бучу, Городню, Ягідне, Тростянець, Охтирку. 2 квітня від окупантів повністю визволили Київщину й Чернігівщину, а 4 квітня – Житомирщину та Сумщину.

«Усе це заряджало на подальшу боротьбу й повернення нашого прапора всюди: у Куп’янськ, Балаклію, Ізюм, Херсон. І після півночі – успішне звільнення рідної землі на півдні. Щоб далі – на сході. Далі – у Криму. До повної деокупації нашої суверенної території. До нашої повної перемоги», – наголосив він.

Глава держави висловив подяку захисникам і захисницям та всім, хто допоміг звільнити українські землі.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять тих, хто зробив можливим визволення Київщини та інших українських територій ціною власного життя.

«Всі ми й далі боремося пліч-о-пліч. Заради спільної мети. І всі ми обов’язково звільнимо нашу державу, звільнимо нашу Україну до останнього міста, до останнього села, останньої хати, останнього метра нашої землі й вигнання з неї останнього ворожого солдата, що стане першим днем миру й нашої перемоги. Дякую всім, хто її творить, дякую кожному й кожній, хто її наближає. Усім тим, хто зараз тут, і всім тим, хто зараз на фронті, хто живий і хто назавжди в нашій пам’яті», – сказав Володимир Зеленський.

Президент ознайомився з проектом меморіального комплексу на місці боїв у селі Мощун. Цей комплекс має стати частиною меморіального маршруту «Битва за Київ».

Володимир Зеленський також вручив державні нагороди.

Так, Глава держави передав ордени «Золота Зірка» Герою України майору Олександру Корнійчуку та дружині загиблого майора В’ячеслава Ходаківського, який був удостоєний звання Героя України посмертно.

Льотчик В’ячеслав Ходаківський та штурман Олександр Корнійчук із початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України здійснювали бойові вильоти з метою знищення живої сили й техніки противника. Екіпаж виконував складні бойові завдання, адже був одним із найдосвідченіших.

21 березня 2022 року, під час знищення техніки противника літак В’ячеслава Ходаківського та Олександра Корнійчука Су-24М був обстріляний із ворожих ЗРК та ПЗРК. Екіпаж вжив усіх заходів для відведення борта від населеного пункту й після цього ухвалив рішення аварійно покинути літак. Штурману вдалося катапультуватися й вижити, а льотчику забракло висоти.

Президент також вручив ордени й медалі військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України.