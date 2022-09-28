Звільнення окупованих територій України залежить не від того, що думає Росія, а від нашого військового потенціалу – Михайло Подоляк в інтерв’ю Associated Press

Україна сповнена рішучості повернути всі тимчасово окуповані Росією території попри проведені там псевдореферендуми та погрози російського військово-політичного керівництва застосувати ядерну зброю. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Associated Press.

За його словами, якщо Росія найближчими днями оголосить про приєднання окупованих територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України, на полі бою нічого не зміниться.

«Ми звільнимо нашу територію військовим шляхом. І наші дії залежать не стільки від того, що думає чи чого хоче Російська Федерація, скільки від військового потенціалу, який має Україна», – зазначив Михайло Подоляк.

Він наголосив, що Україні життєво необхідно повернути всі захоплені Росією землі. І це важливо не лише для нашої країни, а й для європейських сусідів України.

«Інакше Росія відчує, що має право шантажувати світ, підвищувати ставки, ескалувати конфлікт, і вважатиме себе переможцем у жорстокій війні проти Європи», – переконаний радник керівника Офісу Президента.

Тож, за його словами, для забезпечення стабільності у Європі потрібно повністю звільнити українську територію.

«Тільки це є запобіжником від подальшого розвитку війни», – наголосив Михайло Подоляк.

Коментуючи погрози російських офіційних осіб вдатися до застосування ядерної зброї, радник керівника Офісу Глави держави сказав: «Звичайно, Україна сприймає це серйозно, тому що ми розуміємо, з якою державою маємо справу».

Як зазначив Михайло Подоляк, погрози з боку Росії викликають занепокоєння не лише в Україні, оскільки превентивний ядерний удар може створити прецедент для інших країн світу.

«Якщо ядерна зброя буде використана зараз, у ХХІ столітті, цю скриньку Пандори ми не закриємо знову. Тому що є багато нестабільних політичних режимів, які скористаються цією ситуацією й почнуть спекулювати на ядерній зброї та намагатимуться використати її в тій чи іншій формі, оскільки вони думатимуть, що це допустимо», – сказав радник керівника Офісу Президента.

Як учасник української переговорної групи під час попередніх раундів перемовин з Росією Михайло Подоляк покладає слабкі надії на можливість змістовних переговорів з РФ у найближчому майбутньому. Він сумнівається в тому, що Москва готова сумлінно дотримуватися обіцянок, і переконаний, що російські офіційні особи хочуть лише виграти час для перегрупування та зміцнення позицій на полі бою.

«Росія постійно говорить про перемовини в ультимативному стилі, але говорить лише для зовнішньої аудиторії, тому що хоче забезпечити тиск на Україну з боку наших партнерів», – резюмував радник керівника Офісу Президента.