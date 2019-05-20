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10 українських дітей з родини Сусляків повернуться з Грузії додому на президентському літаку

6 червня 2019 року - 17:20

10 українських дітей з родини Сусляків повернуться з Грузії додому на президентському літаку

Десятеро дітей родини Сусляків, які після арешту їхньої матері Юлії перебували у прийомних родинах у Грузії, сьогодні вночі повернуться в Україну. По них вирушив президентський літак. Про це повідомив уповноважений Глави держави з прав дитини Микола Кулеба після зустрічі із заступниками Генерального прокурора Грузії, міністра внутрішніх справ та представниками уряду.

«Ми хочемо подякувати грузинській стороні за швидке реагування та вирішення всіх питань, пов’язаних з поверненням українських дітей на батьківщину. Нам була надана повна можливість спілкування з дітьми», – зазначив Микола Кулеба.

Нагадаємо, Юлію та Юрія Сусляків підозрюють у торгівлі дітьми. Жінку затримали у Грузії, коли вона з десятьма нащадками, семеро з яких народилися протягом одного року від сурогатних матерів, хотіла виїхати до окупованої Росією Абхазії.

5 червня Президент України Володимир Зеленський відрядив уповноваженого з прав дитини Миколу Кулебу до Грузії, щоб вирішити питання повернення дітей в Україну.

одПов’язані документи

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №59/2019-рп

Про сприяння поверненню дітей в Україну
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