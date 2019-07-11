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Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо посилення люстрації
Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо посилення люстрації

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12-13 липня Президент Володимир Зеленський перебуватиме з робочою поїздкою у Дніпропетровській, Одеській і Херсонській областях

12 липня 2019 року - 10:43

12-13 липня Президент України Володимир Зеленський здійснить дводенну робочу поїздку до Дніпропетровської, Одеської та Херсонської областей.

12 липня Глава держави перебуватиме на Дніпропетровщині. У Дніпрі Президент заслухає інформацію щодо реконструкції міжнародного аеропорту, огляне ділянку дороги Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя та ознайомиться з перебігом реконструкції автодорожнього мосту.

Володимир Зеленський також відвідає комплекс «Метеор» і державні підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» і «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля».

У Кривому Розі Глава держави проведе нараду з питань екологічної ситуації.

13 липня на Одещині Президент відвідає Одеський морський порт та ознайомиться з проектом розвитку його контейнерного й зернового терміналів.

Глава держави також проведе нараду з питань розвитку морських портів України та заслухає інформацію про стан розслідування справ щодо нападів на активістів і журналістів в Одесі.

Після цього Володимир Зеленський відбуде на Херсонщину, де огляне інфраструктуру та умови перетину на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар», а також проведе нараду з питань реалізації проектів облаштування пунктів «Чонгар» та «Каланчак».

Президент представить новопризначених голову Херсонської обласної державної адміністрації та постійного представника Президента України в АР Крим.

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