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50 країн приєдналися до ініціативи Олени Зеленської «Українська книжкова поличка»

10 червня 2024 року - 14:51

50 країн приєдналися до ініціативи Олени Зеленської «Українська книжкова поличка»

Коста-Рика стала 50-ю країною, яка приєдналася до проєкту першої леді України «Українська книжкова поличка». Про це повідомила Олена Зеленська. 

Національній бібліотеці в місті Сан-Хосе передадуть близько 20 книжок різних вітчизняних авторів українською, іспанською та англійською мовами. Це перша українська книжкова поличка в Центральній Америці. 

На відкритті полички були присутні: заступниця міністра закордонних справ України Ірина Боровець, яка перебуває в Коста-Риці з робочим візитом, Посол України в Мексиці (за сумісництвом у Коста-Риці) Оксана Драмарецька, директорка бібліотеки Лаура Родрігес Амадор та представники української громади Коста-Рики, зокрема Асоціації сприяння культурі України та Коста-Рики та Асоціації українців у Коста-Риці.

«Понад 50 тисяч книжок на 200 поличках проєкту представлені у бібліотеках Європи, Азії, Африки, обох Америк і несуть знання про нас нашим друзям та спілкування з батьківщиною – українцям, які опинилися далеко. А ще книжки також ведуть визвольну боротьбу від російських загарбників, доносячи правду про Україну, нашу культуру, історію», – наголосила перша леді. 

Вона також відзначила відкриття нової української книжкової полички у Словаччині, уже 10-ї в цій країні, в обласній бібліотеці міста Жиліна. У Польщі до проєкту долучилася головна бібліотека Рачинського в Познані. У Чорногорії наша книжкова поличка з’явилася в бібліотеці Університету Донья Гориця. Ще понад 70 українських книг тепер є в Болгарії, у Національній бібліотеці святих Кирила і Мефодія. Крім того, дитячою художньою літературою поповнилися полички бібліотеки міста Берна у Швейцарії. 

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