50 світових пам’яток говорять українською: Олена Зеленська розповіла про нові аудіогіди

Перша леді України Олена Зеленська підсумувала важливий етап реалізації проекту із запровадження україномовних аудіогідів: уже 50 визначних культурних та історичних пам’яток у 32 країнах говорять українською.

Так, нещодавно відбувся запуск чотирьох аудіоекскурсій у трьох країнах: Азербайджані, Словаччині та Норвегії.

В Азербайджані україномовний аудіогід запрацював у історико-художньому заповіднику «Гобустан», який входить до списку Світової культурної спадщини ЮНЕСКО. У цьому унікальному місці знайдено понад 6 тис. наскельних малюнків, його вважають одним із перших на планеті, де зароджувалося мистецтво. Голосом цього аудіогіда став український співак Олексій Сагаловський. До речі, це вже другий україномовний аудіогід у країні. Перший запрацював два роки тому в Азербайджанському національному музеї килима.

У Словаччині українською заговорив найбільший готичний храм Братислави – костел Святого Мартіна, що входить до списку національних пам’яток країни та є одним із її найважливіших духовних центрів. Майже годинну екскурсію костелом підготував українською Іван Яцканин, голова Спілки українських письменників Словаччини.

Іще два україномовних гіди запустили в Осло, столиці Норвегії. Перший з’явився на автобусному турі Oslo Hop-оn Hop-оff bus. Його презентували на спеціальній екскурсії. У ній взяли участь українці, котрі були вимушені залишити батьківщину через повномасштабну агресію Росії. Українська також зазвучала в Музеї Фрама, який є одним із найбільш відвідуваних музейних закладів Норвегії. Його експозиція присвячена історії норвезьких полярних експедицій.

«Це надзвичайно цінно, коли приходиш до музею світового рівня й бачиш, що твоя рідна мова є в переліку тих, якою можна прослухати екскурсію. Це ж не лише про зручність – це й про відчуття «мені тут раді». Про повагу, визнання, про солідарність. Особливо зараз, коли українську мову й культуру Росія намагається знищити разом з їх носіями – книгами, музеями, людьми. Це одна з причин, чому ми працюємо над упровадженням українських аудіогідів у найвизначніших культурних пам’ятках: бо хочемо, щоб наша мова звучала на весь світ», – наголосила Олена Зеленська. Перша леді запевнила, що проект активно реалізуватиметься й надалі.

Втілення проекту зі створення аудіогідів українською мовою у культурних пам'ятках світу за ініціативою першої леді України було розпочато у 2020 році. Це спільний проект дружини Президента та Міністерства закордонних справ, який реалізується завдяки співпраці з посольствами та консульствами України у світі.

У межах проекту україномовні аудіогіди вже функціонують у Колізеї (Італія), Версалі (Франція), галереї Альбертіна та палаці Шенбрунн (Австрія), палаці Долмабахче (Туреччина), Лондонському Тауері, палаці Шарлоттенбург (Берлін), Музеї Ваза (Швеція) тощо.