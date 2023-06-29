600 кухарів пройдуть навчання у Кулінарних хабах проекту School Chef’s Training Hubs Development

У межах реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською, триває навчання кухарів у кулінарних хабах проекту School Chef’s Training Hubs Development.

Теоретичний курс в онлайн-форматі прослухали працівники професійно-технічних навчальних закладів Київської, Львівської, Тернопільської, Полтавської та Одеської областей.

У навчанні взяли участь 65 кухарів, а до кінця року курс закінчать 600 осіб. У майбутньому вони стануть тренерами / викладачами для шкільних кухарів.

«До кулінарних хабів завозять сучасне обладнання. Таким самим потроху оснащуватимемо шкільні кухні по всій країні. Тут навчають готувати страви з оновленого шкільного меню, а також створюватимуть власне», – зазначила дружина Президента.

Проект School Chef’s Training Hubs Development зі створення центрів підготовки кухарів системи шкільного харчування реалізується з березня в межах стратегії реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською, за підтримки Швейцарії (через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) та Посольство Швейцарії в Україні). У проекті беруть участь громадські організації Cult Food та «Національна асоціація громадського харчування» у співпраці з Міністерством освіти і науки України.

Програма теоретичного навчання кухарів у кулінарних хабах передбачає розкриття таких тем:

- загальні положення та принципи функціонування шкільного харчування в Україні. Організація харчування в закладі освіти;

- нормативно-правові акти щодо гігієни та санітарії виробництва в закладах загальної середньої освіти;

- впровадження системи HACCP;

- способи організації харчування. Три технологічні моделі, принципи їх застосування;

- сучасні технології теплової обробки: пароконвекційна технологія;

- дієтологія, нутриціологія, органіка, використання спецій;

- багатофункціональні кулінарні системи;

- принципи створення технологічних карток і меню для шкільного харчування згідно з постановою № 305 Кабінету Міністрів України.

«Реформа шкільного харчування триває всупереч війні. Бо всупереч руйнуванню створюємо, розвиваємося, покращуємо. Готуємо майбутнє», – підсумувала Олена Зеленська.