Африканські країни побачили, як Росія заблокувала Чорне море, і почали підтримувати Україну – Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами Ірландії

Після блокування Росією експорту зерна з портів Чорноморського регіону країни Африканського континенту почали поступово змінювати своє ставлення до РФ і спрямовувати вектор політики на підтримку України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентською спільнотою Ірландії.

«Сьогодні поступово, країна за країною, держави Африканського континенту починають розбиратися, що відбулося. Що вони були дезінформовані. Що Росія – справді агресор, що вона не поважає свободу, не підтримує життя, а робить навпаки. Кілька країн з’явилося на Африканському континенті, які нас підтримують, і ми це бачимо за результатами голосування за резолюції», – сказав Глава держави.

Він нагадав підсумки голосування за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН щодо підтримки територіальної цілісності України та засудження агресії Росії проти нашої держави.

«Була рекордна підтримка України, засудження агресії Росії. Понад 140 держав. Серед них з’явилися африканські країни. І це прекрасно», – констатував Володимир Зеленський.

Також, за його словами, деякі країни Африки вперше продемонстрували підтримку на дипломатичному майданчику Кримської платформи, робота якої спрямована на деокупацію українського Криму.

На переконання Президента, така зміна ставлення низки африканських країн відбулася після того, як Росія почала блокування експорту української агропродукції Чорним морем.

«Африканські країни побачили, як Росія абсолютно ганебно заблокувала Чорне море. Заблокувала постачання зерна – пшениці, кукурудзи – з України до Африканського континенту… І коли країни почали це бачити, коли суспільства деяких країн почали це відчувати, тоді вони почали розплющувати очі», – зазначив Глава держави.

Водночас Володимир Зеленський констатував: залишаються деякі країни Африки, які на рівні лідерів не бачать ні деструктивних дій Росії, ні допомоги України, яка ініціювала програми підтримки держав, що страждають від продовольчої кризи.

«Є країни, яким ми відправили кораблі із зерном. Ми реально їм допомагаємо. Ми реально зробили коридор у Чорному морі разом з ООН. І зараз вирушили кораблі з пшеницею, а деякі держави Африки не бачать цього на політичному рівні», – зауважив Президент.

На думку Глави держави, це відбувається, зокрема, через потужний вплив російської пропаганди та дезінформації, яка поширюється на Африканському континенті останні 30 років. Водночас розвинутих відносин між Україною та країнами Африки довгі роки не було.

Володимир Зеленський зазначив, що нині одним із ключових завдань для України й для нього особисто є об’єднання всього світу, зокрема й країн Африки, задля тиску на Росію з метою припинення її агресії на українській території.

«Для нас дуже важлива допомога і в ООН – це політично-дипломатична допомога. Допомога при голосуванні й підтримці відповідних резолюцій. І тут нам украй потрібна підтримка Африканського союзу і країн Африканського континенту», – сказав Президент.