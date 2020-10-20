Активізація Нормандського формату: представники Німеччини та Франції підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи ТКГ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у п’ятницю, 13 листопада, взяв участь у робочій зустрічі політичних радників лідерів держав «Нормандської четвірки» у форматі відеоконференції.

Під час зустрічі зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Ян Гекер відзначив прогрес з боку української сторони, зокрема відкриття двох нових КПВВ на Луганщині.

«Ми спостерігаємо суттєвий прогрес на місцях. Україна відкрила два додаткових пункти переходу в Луганській області», – сказав він.

Політичний радник канцлера ФРН закликав Росію вжити негайних заходів для відкриття пропуску з боку непідконтрольних українському уряду територій, які наразі блокують початок роботи цих КПВВ.

Ян Гекер також наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць тримання людей на тимчасово окупованих територіях Донбасу для пришвидшення процесу верифікації списків на взаємне звільнення утримуваних осіб.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував партнерам з Німеччини та Франції за ініціативу проведення сьогоднішньої відеоконференції та за підтримку української сторони. Він також висловив подяку сторонам за підтримку режиму припинення вогню на Донбасі, адже це дає змогу зберегти життя і здоров’я громадян України.

Водночас Андрій Єрмак відзначив необхідність активізації роботи Тристоронньої контактної групи. Тому він виступив за ухвалення документа, який надав би поштовх Мінському переговорному формату.

Зокрема, керівник Офісу Президента розповів про план дій, який підготувала українська сторона.

«Документ має назву «План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей». Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації Мінських домовленостей у роботі ТКГ. Цей документ є результатом усіх важливих напрацювань як у Нормандському форматі в минулому, так і в роботі ТКГ. Я вважаю, що у разі знаходження порозуміння цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні Нормандського формату», – сказав він.

Андрій Єрмак зауважив, що в українському документі узагальнені пропозиції, які були озвучені сторонами на засіданнях ТКГ.

Учасники зустрічі домовилися продовжити консультації щодо напрацювання єдиної дорожньої карти на основі представленого Україною документа.

Україна підтримала пропозицію німецької сторони організувати роботу експертних груп радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату для прискорення цього процесу.

«Безумовно, наступного тижня наші представники готові бути в Берліні для того, щоб продовжити роботу над документом», – зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, буде корисним продовження роботи як у форматі ТКГ, так і в Нормандському форматі.

Зовнішньополітичний радник Президента Франції Еммануель Бонн зауважив, що напрацювання єдиного документа дасть змогу сторонам досягти прогресу в переговорах у межах Тристоронньої контактної групи.

Російська сторона погодилася з необхідністю активізації роботи ТКГ. Поряд із розглядом плану спільних кроків учасників ТКГ з виконання Мінських домовленостей це вказує на можливість пришвидшення роботи групи в усіх напрямках, насамперед гуманітарному.