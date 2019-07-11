Амброзія, кондиціонери у громадському транспорті та боротьба з наркоторговцями: Президент дав міському голові Запоріжжя три місяці на вирішення питань, що турбують жителів

Під час робочої поїздки до Запорізької області 18 липня Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з громадським активістом Русланом Ханумаком, який розповів про найбільш актуальні проблеми обласного центру. Руслан Ханумак зачитав звернення мешканців Запоріжжя, у яких зокрема, йдеться про проблему торгівлі наркотиками, а також нелегальні ломбарди та гральні заклади.

«Торгівлю наркотиками треба припинити зовсім. Про ігрові автомати та ломбарди ми готуємо великий законопроект», – зауважив Президент, звертаючись до міського голови та начальника управління поліції.

Володимир Зеленський закликав міського голову Запоріжжя звернути увагу на необхідність вирішення екологічних проблем міста.

«Я Вас дуже прошу звернутися до всіх підприємств, щоб вони зрозуміли, що екосистема та екологічна ситуація у таких містах дуже складна», – наголосив він.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук звернувся до міської влади з проханням допустити планову перевірку на «Запоріжсталь», яка має відбутися восени.

Окрему увагу було приділено проблемі амброзії, що провокує алергічні захворювання у жителів Запоріжжя. Міський голова Володимир Буряк розповів про програму боротьби з цією рослиною.

Ще однією проблемою є оновлення рухомого складу міського транспорту та його оснащення кондиціонерами. Президент поцікавився, скільки коштів потрібно місту для закупівлі сучасного транспорту. Міський голова наголосив, що найближчим часом буде реалізовано відповідну програму.

«Терміново це зробіть», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави поставив завдання до 15 жовтня показати перші результати у вирішенні зазначених проблем.

«15 жовтня ми приїдемо й перевіримо три питання: кондиціонери у тролейбусах, боротьба з наркотиками та питання амброзії», – резюмував Президент.