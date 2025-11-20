Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Сьогодні в мене була зустріч із представниками Сполучених Штатів. Вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції – пункти плану, щоб закінчити війну, – їхнє бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир – такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир – щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципово. І ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями – щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі.

Цими днями багато розмов із європейськими лідерами, багато переписки – я дякую всім друзям України за підтримку. Сьогодні я говорив із Президентом Фінляндії Стуббом – ми координуємо наші зусилля. Постійно на зв’язку і з іншими лідерами, Президентом Франції. Я розраховую найближчими днями говорити з Президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну. Багато оцінок є – цілком справедливих, – що Росія увесь цей рік намагається зробити тільки одне, а саме: відкласти санкції та виграти ще час для війни. Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Буду заради цього працювати й надалі на сто відсотків – увесь мій час саме цьому зараз присвячений. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію. Це важливо.

Так само важливо і щоб в Україні внутрішня ситуація дозволяла бути нам сильними назовні. Ввечері був на зустрічі з фракцією парламентської більшості, були різні питання, були й чутливі питання. Але домовленість, вона очевидна – кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому. Завдання номер один для всіх – конструктивний дипломатичний процес з Америкою та всіма партнерами. Обов’язково – стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших запланованих оборонних операцій і дипстрайків. Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави, гідність нашого народу.

Ще одне.

Сьогодні весь день триває пошук людей під завалами будинку в Тернополі, по якому вдарила російська ракета. Загалом цей удар – тільки по одному Тернополю – забрав життя 27 людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Доля ще 17 людей залишається невідомою. ДСНС України та всі необхідні служби працюватимуть стільки, скільки потрібно. Я вдячний усім, хто залучений до цієї роботи, я дякую всім, хто зараз з українцями, хто працює на державу й захищає українські інтереси – життя наших людей.

Слава Україні!