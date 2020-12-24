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Андрій Бойчук призначений головою Івано-Франківської ОДА – указ Президента

26 грудня 2020 року - 10:02

Андрій Бойчук призначений головою Івано-Франківської ОДА – указ Президента

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука.

Відповідний указ № 585/2020 Глава держави підписав 24 грудня.

Вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента України, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Івано-Франківської облдержадміністрації наснаги та сумлінної праці на благо області.

Довідка. Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії «Укртрансгаз». У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №585/2020

Про призначення А.Бойчука головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації
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