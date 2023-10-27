Андрій Сибіга обговорив із делегацією МЗС Швейцарії імплементацію Української формули миру 

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів зустріч із делегацією Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії та тимчасовим повіреним у справах Швейцарії в Україні Петером Хафнером.

Ключову увагу під час зустрічі приділили Українській формулі миру та взаємодії зі Швейцарією в її практичній імплементації.

Андрій Сибіга подякував Швейцарії за підтримку України з перших хвилин вторгнення РФ. Він високо оцінив швейцарську допомогу за такими напрямами, як подолання гуманітарних наслідків війни, розмінування та відновлення.

Заступник керівника ОПУ розповів про очікування України від третьої зустрічі щодо реалізації Формули миру на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбудеться найближчими днями на Мальті.

Андрій Сибіга обговорив зі швейцарською делегацією шляхи залучення експертизи й підтримки Швейцарії в роботі, яка ведеться на різних рівнях у межах імплементації Формули миру, включно з діяльністю робочих груп на рівні послів у Києві та підготовкою до Глобального саміту миру.