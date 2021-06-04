Андрій Сибіга обговорив з делегацією Польщі перспективи розвитку двосторонніх відносин

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів зустріч з делегацією на чолі з заступником міністра закордонних справ Республіки Польща Марціном Пшидачем.

Сторони обговорили розвиток двосторонньої співпраці та високо оцінили її стан і подальші перспективи поглиблення.

Польща була й залишається для України не просто дружнім сусідом, а важливим стратегічним партнером. У цьому зв’язку Андрій Сибіга підкреслив активний двосторонній діалог на найвищому рівні та висловив сподівання на його розвиток. Зокрема, українська сторона вдячна Президенту Польщі Анджею Дуді за прийняття запрошення відвідати Київ з візитом та взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Важливим елементом українсько-польської взаємодії є робота в форматі Люблінського трикутника (Литва – Польща – Україна). Андрій Сибіга та Марцін Пшидач високо оцінили роботу, що ведеться на цьому напрямі, зокрема підписання міністрами закордонних справ України, Литви та Польщі 7 липня у Вільнюсі у межах 4-ї Міжнародної Конференції з питань реформ в Україні двох нових документів Люблінського трикутника – дорожньої карти подальшої взаємодії та Декларації про європейську спадщину та спільні цінності.

Співрозмовники також обговорили безпекову складову співпраці та обмінялися думками щодо викликів у регіоні. Заступник керівника Офісу Президента подякував Польщі за незмінну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах, а також за послідовне сприяння курсу України на членство в ЄС і НАТО. Андрій Сибіга високо оцінив налаштованість Польщі під час головування в ОБСЄ у 2022 році приділяти особливу увагу ситуації на Донбасі та відновленню територіальної цілісності нашої держави.

Заступник керівника Офісу Глави держави також відзначив важливість запланованого візиту польської делегації на Донбас та поінформував про розвиток безпекової ситуації на сході нашої держави.

Спільними були позиції, що проект «Північний потік – 2» є загрозою для безпеки України, Польщі та всієї Європи, а також щодо необхідності подальшої скоординованої роботи для протидії його втіленню.

Сторони торкнулися важливої проблематики щодо спільної історичної пам’яті. У цьому зв’язку Андрій Сибіга наголосив на тому, що наша загальноєвропейська історична спадщина має пов’язувати український та польський народи, а непростий шлях ушанування історичної правди має бути подоланий разом у дусі порозуміння та взаємоповаги.

Учасники зустрічі також обговорили низку питань, зокрема важливість подальшої розбудови прикордонної інфраструктури, що має сприяти інтенсифікації міжлюдських контактів між народами наших держав. Андрій Сибіга окремо закликав польських інвесторів долучатися до реалізації різномасштабних проектів у нашій державі.