Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів зустріч з делегацією Світового конгресу українців, до якої увійшли президент СКУ Павло Ґрод, перший віце-президент СКУ Стефан Романів, віце-президент СКУ Олена Кошарна, президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій, виконавча директорка СКУ Соня Соутус, директор представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук, виконавчий директор Конгресу Українців Канади Ігор Михальчишин.

Андрій Сибіга висловив подяку Світовому конгресу українців та громадським організаціям закордонних українців за всебічну підтримку нашої держави з перших хвилин повномасштабного вторгнення РФ. Він також відзначив зусилля закордонного українства у контексті надання гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил та постраждалого населення України.

Сторони погодилися, що міжнародні акції, звернення та заклики закордонних українців до урядів держав перебування мають важливе значення.

«Маємо подолати агресора завдяки спільним, скоординованим з Україною діям наших міжнародних партнерів та голосу закордонного українства», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Вкрай важливим завданням закордонного українства, на думку Андрія Сибіги, є проведення ефективних інформаційних кампаній, зокрема в тих країнах, де перебуває численна українська громада, а також протидія російській пропаганді.

«Українці проливають кров, щоб зупинити навалу ворога. Наш пріоритет – відновлення територіальної цілісності України», – зазначив Андрій Сибіга.

Було окремо обговорено шляхи подальшої підтримки з боку світового українства з метою ефективної протидії агресії РФ. У цьому зв'язку заступник керівника Офісу Президента закликав українські громадські організації за кордоном відігравати активну роль з метою ухвалення урядами різних держав важливих рішень на підтримку України, передусім в оборонній та фінансово-економічній сферах.

Сторони скоординували подальші кроки щодо консолідації спільних зусиль задля нарощування оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги, а також забезпечення належної опіки для вимушених переселенців з України.